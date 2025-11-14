У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки, що відбулась у ніч на п"ятницю.

"Зросла кількість загиблих від нічної атаки - рятувальники виявили тіло шостої жертви", - написав начальник столичної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Кількість поранених зросла до 35 осіб.

"Рятувальники та медики продовжують роботу на місцях", - написав він.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко деталізував: "У пошкодженому будинку в Деснянському районі виявили тіло ще однієї загиблої. За інформацією на цей час загинули шестеро мешканців Деснянського району Києва".