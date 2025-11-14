13:47 14.11.2025
У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада
У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки, що відбулась у ніч на п"ятницю.
"Зросла кількість загиблих від нічної атаки - рятувальники виявили тіло шостої жертви", - написав начальник столичної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Кількість поранених зросла до 35 осіб.
"Рятувальники та медики продовжують роботу на місцях", - написав він.
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко деталізував: "У пошкодженому будинку в Деснянському районі виявили тіло ще однієї загиблої. За інформацією на цей час загинули шестеро мешканців Деснянського району Києва".