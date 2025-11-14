Інтерфакс-Україна
Події
13:47 14.11.2025

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

1 хв читати

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки, що відбулась у ніч на п"ятницю.

"Зросла кількість загиблих від нічної атаки - рятувальники виявили тіло шостої жертви", - написав начальник столичної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Кількість поранених зросла до 35 осіб.

"Рятувальники та медики продовжують роботу на місцях", - написав він.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко деталізував: "У пошкодженому будинку в Деснянському районі виявили тіло ще однієї загиблої. За інформацією на цей час загинули шестеро мешканців Деснянського району Києва".

Теги: #київ #загиблі #кличко #атака_рф #ткаченко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:40 14.11.2025
У Києві 10 багатоквартирних будинків тимчасово залишились без газу через російську атаку

У Києві 10 багатоквартирних будинків тимчасово залишились без газу через російську атаку

12:49 14.11.2025
Відомо про п'ятого загиблого у Києві, тривають пошуково-рятувальні роботи – КМВА

Відомо про п'ятого загиблого у Києві, тривають пошуково-рятувальні роботи – КМВА

12:44 14.11.2025
УЧХ працював на п’яти локаціях столиці після російських обстрілів

УЧХ працював на п’яти локаціях столиці після російських обстрілів

12:31 14.11.2025
У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість постраждалих зросла до 34 осіб

У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість постраждалих зросла до 34 осіб

11:26 14.11.2025
Кількість постраждалих в Києві зросла до 30 осіб – КМВА

Кількість постраждалих в Києві зросла до 30 осіб – КМВА

11:24 14.11.2025
Двоє людей загинули, ще сімох поранено через ворожу атаку по Чорноморську – ОВА

Двоє людей загинули, ще сімох поранено через ворожу атаку по Чорноморську – ОВА

11:04 14.11.2025
Сибіга розраховує на швидке втілення в життя рішень, які обговорилися на зустрічі G7

Сибіга розраховує на швидке втілення в життя рішень, які обговорилися на зустрічі G7

10:59 14.11.2025
Клименко: У Києві загинуло чотири людини, травмовані близько 30, під завалами можуть бути люди

Клименко: У Києві загинуло чотири людини, травмовані близько 30, під завалами можуть бути люди

09:34 14.11.2025
У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинуло три людини, 26 поранені, врятовано понад 40 осіб – ДСНС

У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинуло три людини, 26 поранені, врятовано понад 40 осіб – ДСНС

09:26 14.11.2025
Зеленський: Через російський обстріл пошкоджено посольство Азербайджану

Зеленський: Через російський обстріл пошкоджено посольство Азербайджану

ВАЖЛИВЕ

Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

Сили оборони уразили російський порт "Новоросійськ" – джерело

Відомо про п'ятого загиблого у Києві, тривають пошуково-рятувальні роботи – КМВА

Президент очікує від прем'єрки кандидатури міністрів енергетики та юстиції

Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях – ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

Гринчук заперечила зовнішній вплив на її роботу як міністра енергетики

На Закарпатті поліція затримала працівників кількох філій "Укрзалізниці", які зливали пальне з локомотивів

КНУ ім.Шевченка спростовує інформацію про обшуки у виші у справі Чернишова

Сікорський про розслідування в Україні: Найпростіший спосіб втратити підтримку Заходу – це терпіти корупцію

СБУ та Нацполіція викрили ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України

Зеленський обговорив із президентом Азербайджану розвиток двосторонніх відносин

Ворожий дрон атакував автомобіль ремонтної бригади газовиків – без жертв

Сили оборони уразили російський порт "Новоросійськ" – джерело

Адміністрація Трампа готується депортувати українців, незважаючи на можливість їх призову до армії – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА