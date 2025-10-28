Раді рекомендують ухвалити у першому читанні законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання, повідомила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Комітет на засіданні підтримав законопроєкт і рекомендував прийняти за основу", - сказала Кравчук агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Законопроєкт №14144 про внесення змін до деяких законів щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пропонує доповнити закон "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу" положеннями про проведення загальнонаціональної хвилини мовчання щоденно о 9.00 ранку.

Згідно з законопроєктом, органи державної влади та місцевого самоврядування забезпечують інформування про початок і завершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їх управління. Оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання здійснюється через медіа (засоби масової інформації) незалежно від форми власності, системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту. Особливості використання систем оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту у процесі проведення вшанувальних заходів визначає Кабінет міністрів.