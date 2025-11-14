Інтерфакс-Україна
Події
12:31 14.11.2025

У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість постраждалих зросла до 34 осіб

У Деснянському районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи на місці удару російського БпЛА по 9-поверхівці, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"На жаль, 4 людини загинули, постраждали 5 людей. Надзвичайники врятували 17 осіб, з них 1 дитина. Триває пошук людей, які ще можуть бути під завалами", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що пожежу площею 400 кв. м ліквідовано. На місці працюють психологи ДСНС, які уже надали допомогу 38 людям, кінологи з двома собаками, понад 100 рятувальників та 33 од. техніки ДСНС.

Загальна кількість постраждалих у столиці зросла до 34 осіб, повідомив очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Щойно стало відомо, що внаслідок нічної атаки кількість постраждалих киян зросла до 34 осіб. Медики працюють, надають всю необхідну допомогу - на місцях та в медзакладах", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

