Кількість постраждалих в Києві зросла до 30 осіб – КМВА

Фото: https://www.facebook.com/timurtkachenko/

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Києву в п’ятницю, 14 листопада, зросла до 30 осіб, повідомив очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"За оновленими даними, кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 30 осіб. Медики надають необхідну допомогу потерпілим", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Раніше Кличко повідомляв про 26 постраждалих, серед них діти та вагітна жінка, троє людей загинули.