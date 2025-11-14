Інтерфакс-Україна
Події
11:26 14.11.2025

Кількість постраждалих в Києві зросла до 30 осіб – КМВА

1 хв читати
Кількість постраждалих в Києві зросла до 30 осіб – КМВА
Фото: https://www.facebook.com/timurtkachenko/

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Києву в п’ятницю, 14 листопада, зросла до 30 осіб, повідомив очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"За оновленими даними, кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 30 осіб. Медики надають необхідну допомогу потерпілим", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Раніше Кличко повідомляв про 26 постраждалих, серед них діти та вагітна жінка, троє людей загинули.

Теги: #київ #ткаченко_тимур #постраждалі #атака_рф

