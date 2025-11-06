Інтерфакс-Україна
17:59 06.11.2025

Schneider Electric Cup об’єднав найкращих електриків країни на професійному чемпіонаті

24 жовтня 2025 року у Києві відбувся другий чемпіонат України серед електриків - Schneider Electric Cup. Чемпіонат електриків – змагання спрямовані на об’єднання найкращих професіоналів галузі та популяризацію робітничих професій.

Учасники з різних регіонів продемонстрували свої навички у практичних завданнях, змагаючись за звання найкращого електрика країни. Подія мала на меті підкреслити важливість професії та привернути увагу молоді до технічних спеціальностей.

Цього року у чемпіонаті змагалось 9 команд, що складались з 2–4 учасників, відібраних за результатами попереднього етапу (всього 38 учасників). Серед команд були учасники з Харкова, Києва, Одеси, Вінниці, Черкас, Хмельницького, Житомиру, Дніпра. Вони вирішували як теоретичні завдання, так і практичний кейс – зібрати сучасний професійний електрощит.

Подію організували: компанія Schneider Electric, лідер електроменеджменту і автоматизації, глобальна французька компанія з 180-літньою історією, яка присутня в Україні більше 30 років та є найбільшою електротехнічною компанією України, спільно з Лігою Майстрів, спільнотою професіоналів, що об’єднує майстрів різних спеціальностей задля створення професійного середовища та популяризація робітничих професій, а також за підтримки партнера ЛАПП УКРАЇНА, лідера інновацій в кабельно-провідниковій продукції, компанії, що пропонує повний спектр рішень для електричного з’єднання: від кабелів і роз’ємів до готових систем і аксесуарів.

«Schneider Electric Cup — це поєднання професіоналізму, технологій та пристрасті до справи. Ми віримо, що розвиток енергетичної галузі починається з людей — тих, хто щодня забезпечує надійність, безпеку й ефективність електричних систем. Підтримуючи таких фахівців, ми інвестуємо у майбутнє України, її енергетичну стійкість та сталий розвиток», - прокоментував Михайло Бубнов, генеральний директору Schneider Electric вУкраїні.

У порівнянні з минулим роком кількість завдань була збільшена, а їх складність зросла, щоб майстри могли проявити максимум своїх можливостей. Переможців і учасників очікували не лише цінні подарунки, але й унікальний досвід, нові знайомства та драйв справжньої конкуренції.

«Для нас важливо створювати можливості, де електрики можуть продемонструвати свої знання та навички, відчути командний дух, отримати новий досвід та познайомитись з новими технологіями. Schneider Electric Cup – це не лише змагання, а й свято професії», – наголосив лідер каналу електриків Schneider Electric Максим Сидоренко.

Загалом у Саміті взяли участь понад 500+ учасників з різних галузей будівельної справи.

Про Schneider Electric

Schneider Electric — світовий лідер у сфері енергетичних технологій, який забезпечує ефективність та сталість через електрифікацію, автоматизацію та цифровізацію.

Компанія надає рішення для будівель, дата-центрів, заводів, інфраструктури та енергомереж, створюючи відкриті, взаємопов’язані екосистеми, що підвищують продуктивність, стійкість і сталість.

До портфоліо входять інтелектуальні пристрої, програмно-визначені архітектури, системи на базі ШІ, цифрові сервіси та консалтинг.

Schneider Electric налічує 160 000 співробітників і понад 1 млн партнерів у більш ніж 100 країнах і послідовно входить до списку найсталіших компаній світу.

https://www.se.com/ua/uk/

Теги: #schneider_electric

