Електрифікація може заощадити для ЄС EUR250 млрд на рік – Schneider Electric

Завдяки активнішому переходу на використання електричної енергії країни ЄС можуть заощаджувати EUR250 млрд щороку до 2040 року, зазначено у пресрелізі французької Schneider Electric.

"Так зване "енергетичне триєдинство" — баланс між доступністю, безпекою та сталим розвитком — залишається викликом, адже висока залежність від імпорту викопного палива утримує ціни на високому рівні й віддаляє досягнення кліматичних цілей", — зазначили у компанії.

Як вказано у пресрелізі, підготовленому на основі звіту Schneider Electric "Енергетична безпека та конкурентоспроможність Європи – прискорення електрифікації", наразі рівень електрифікації в Європі становить лише 21% — показник, що не змінився за останнє десятиліття та є на 10% нижчим, ніж у Китаї, де відбувається швидка електрифікація. Водночас вартість енергії для побутових споживачів у ЄС становить EUR0,27 за кВт*год, у США — EUR0,15/кВт*год, а в Китаї — EUR0,08/кВт*год.

"Це означає, що щоденне енергоспоживання для кожного громадянина ЄС коштує утричі дорожче, ніж для мешканців Китаю", — зробили висновок автори звіту.

Згідно з документом, темпи та рівень електрифікації у різних країнах Європи суттєво відрізняються через різницю в інфраструктурі, політиці, зрілості ринків та споживчій поведінці. Зокрема, деякі країни, наприклад скандинавські, досягли помітного прогресу в електрифікації транспорту та будівель, тоді як інші лише починають масштабувати свої зусилля. Водночас Південна Європа демонструє вищі показники електрифікації будівель, тоді як Західна та Центральна зосереджуються на індустріальній електрифікації та розвитку прос’юмерських ініціатив.

"Щоб залишатися конкурентоспроможною на світовій арені, Європі необхідно прискорити перехід до більш електрифікованої економіки", — вважають аналітики Schneider Electric.

У звіті визначено кілька ключових напрямів політики, які слід реалізувати для досягнення вказаного завдання.

Передусім, як вважають автори документу, урядам потрібно зменшити різницю в ціні між електроенергією та природним газом, поступово скасовуючи субсидії на викопне паливо та реформуючи податкову систему, щоб стимулювати використання чистої енергії.

Не менш важливим є прискорення фінансування — спрощення доступу до інвестицій, запровадження цільових стимулів, особливо для малого та середнього бізнесу, та спрямування доходів від торгівлі викидами та інноваційних фондів на проєкти з електрифікації.

Звіт також підкреслює необхідність розвитку місцевих ринків, що передбачає обов’язкову електрифікацію нових будівель і промислових процесів, підтримку швидкого впровадження теплових насосів і електромобілів, а також заохочення ініціатив прос’юмерів.

Окрім того, важливим напрямком є сприяння локальному розвитку через сталу державну закупівлю, прискорення стандартизації та підтримку європейських інновацій і виробництва — це дозволить повною мірою реалізувати економічні та соціальні переваги електрифікації по всьому континенту.

"Це дослідження є одним із найґрунтовніших аналізів потенціалу електрифікації Європи та політичних дій, необхідних для його реалізації. Воно підкреслює, що електрифікація є життєво важливою — не лише для досягнення кліматичних цілей, а й для стимулювання економічного зростання, енергетичної незалежності та промислової конкурентоспроможності", — зазначив виконавчий віцепрезидент Schneider Electric у Європі Лоран Батаяль.

На його думку, Європа має терміново подолати стагнацію електрифікації, для чого вже існують і готові до впровадження відповідні технології. Водночас необхідні також відповідні стимули з боку політики та рішучі дії бізнесу, щоб розкрити економічний і екологічний потенціал, якого потребують країни ЄС.