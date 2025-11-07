Інтерфакс-Україна
Події
17:21 07.11.2025

Електрифікація може заощадити для ЄС EUR250 млрд на рік – Schneider Electric

3 хв читати

Завдяки активнішому переходу на використання електричної енергії країни ЄС можуть заощаджувати EUR250 млрд щороку до 2040 року, зазначено у пресрелізі французької Schneider Electric.

"Так зване "енергетичне триєдинство" — баланс між доступністю, безпекою та сталим розвитком — залишається викликом, адже висока залежність від імпорту викопного палива утримує ціни на високому рівні й віддаляє досягнення кліматичних цілей", — зазначили у компанії.

Як вказано у пресрелізі, підготовленому на основі звіту Schneider Electric "Енергетична безпека та конкурентоспроможність Європи – прискорення електрифікації", наразі рівень електрифікації в Європі становить лише 21% — показник, що не змінився за останнє десятиліття та є на 10% нижчим, ніж у Китаї, де відбувається швидка електрифікація. Водночас вартість енергії для побутових споживачів у ЄС становить EUR0,27 за кВт*год, у США — EUR0,15/кВт*год, а в Китаї — EUR0,08/кВт*год.

"Це означає, що щоденне енергоспоживання для кожного громадянина ЄС коштує утричі дорожче, ніж для мешканців Китаю", — зробили висновок автори звіту.

Згідно з документом, темпи та рівень електрифікації у різних країнах Європи суттєво відрізняються через різницю в інфраструктурі, політиці, зрілості ринків та споживчій поведінці. Зокрема, деякі країни, наприклад скандинавські, досягли помітного прогресу в електрифікації транспорту та будівель, тоді як інші лише починають масштабувати свої зусилля. Водночас Південна Європа демонструє вищі показники електрифікації будівель, тоді як Західна та Центральна зосереджуються на індустріальній електрифікації та розвитку прос’юмерських ініціатив.

"Щоб залишатися конкурентоспроможною на світовій арені, Європі необхідно прискорити перехід до більш електрифікованої економіки", — вважають аналітики Schneider Electric.

У звіті визначено кілька ключових напрямів політики, які слід реалізувати для досягнення вказаного завдання.

Передусім, як вважають автори документу, урядам потрібно зменшити різницю в ціні між електроенергією та природним газом, поступово скасовуючи субсидії на викопне паливо та реформуючи податкову систему, щоб стимулювати використання чистої енергії.

Не менш важливим є прискорення фінансування — спрощення доступу до інвестицій, запровадження цільових стимулів, особливо для малого та середнього бізнесу, та спрямування доходів від торгівлі викидами та інноваційних фондів на проєкти з електрифікації.

Звіт також підкреслює необхідність розвитку місцевих ринків, що передбачає обов’язкову електрифікацію нових будівель і промислових процесів, підтримку швидкого впровадження теплових насосів і електромобілів, а також заохочення ініціатив прос’юмерів.

Окрім того, важливим напрямком є сприяння локальному розвитку через сталу державну закупівлю, прискорення стандартизації та підтримку європейських інновацій і виробництва — це дозволить повною мірою реалізувати економічні та соціальні переваги електрифікації по всьому континенту.

"Це дослідження є одним із найґрунтовніших аналізів потенціалу електрифікації Європи та політичних дій, необхідних для його реалізації. Воно підкреслює, що електрифікація є життєво важливою — не лише для досягнення кліматичних цілей, а й для стимулювання економічного зростання, енергетичної незалежності та промислової конкурентоспроможності", — зазначив виконавчий віцепрезидент Schneider Electric у Європі Лоран Батаяль.

На його думку, Європа має терміново подолати стагнацію електрифікації, для чого вже існують і готові до впровадження відповідні технології. Водночас необхідні також відповідні стимули з боку політики та рішучі дії бізнесу, щоб розкрити економічний і екологічний потенціал, якого потребують країни ЄС.

Теги: #schneider_electric

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:03 07.11.2025
Електрифікація може заощадити Європі 250 мільярдів євро щороку

Електрифікація може заощадити Європі 250 мільярдів євро щороку

17:59 06.11.2025
Schneider Electric Cup об’єднав найкращих електриків країни на професійному чемпіонаті

Schneider Electric Cup об’єднав найкращих електриків країни на професійному чемпіонаті

12:30 23.10.2025
SUMMIT 7 2025: Головна подія року для будівельників України

SUMMIT 7 2025: Головна подія року для будівельників України

11:03 30.09.2025
Розподільчий центр Schneider Electric у французькому місті Евро визнано флагманом сталого розвитку на Всесвітньому економічному форумі

Розподільчий центр Schneider Electric у французькому місті Евро визнано флагманом сталого розвитку на Всесвітньому економічному форумі

15:54 29.09.2025
Schneider Electric оголошує про нові еталонні проєкти з інтегрованим енергоменеджментом і системами керування рідинним охолодженням, які підтримують NVIDIA Mission Control та NVIDIA GB300 NVL72

Schneider Electric оголошує про нові еталонні проєкти з інтегрованим енергоменеджментом і системами керування рідинним охолодженням, які підтримують NVIDIA Mission Control та NVIDIA GB300 NVL72

16:03 24.09.2025
Schneider Electric представила портфоліо рішень із рідинного охолодження спільно з Motivair

Schneider Electric представила портфоліо рішень із рідинного охолодження спільно з Motivair

13:01 02.09.2025
Schneider Electric представляє третій розділ Школи сталого розвитку

Schneider Electric представляє третій розділ Школи сталого розвитку

18:33 01.09.2025
Schneider Electric запускає платформу для прискорення декарбонізації ланцюгів постачання

Schneider Electric запускає платформу для прискорення декарбонізації ланцюгів постачання

ВАЖЛИВЕ

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Україна має створювати спільні підприємства з партнерами, щоб не перетворитися на сировинний придаток їх ВПК – Яценюк

Зеленський вважає, що Орбан під час зустрічі з Трампом обговорюватиме питання енергетики

ОСТАННЄ

Сибіга: Посилення візових правил для росіян в ЄС – відповідь на ескалацію гібридних загроз з боку РФ

У Києві на місяць частково обмежуватимуть рух на перехресті вул. Володимирська та Богдана Хмельницького – КМДА

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

"Укренерго" в суботу обмежуватиме електрику в усіх регіонах з 8:00 до 21:00 населенню, з 8:00 до 22: 00 – промисловості

Поблизу ЗАЕС знову встановлено локальне припинення вогню задля ремонту резервної лінії електропередачі - МАГАТЕ

Технічні фахівці планують у суботу розпочати роботи з відновлення підключення лінії "Феросплавна-1" до ЗАЕС - МАГАТЕ

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Затриманого столичного поліцейського повідомлено про підозру в заволодінні речовими доказами на 13,3 млн грн

Трьох осіб засуджено за підпали військової техніки й адмінбудівель у кількох областях України - СБУ

КМУ має намір посилити держнагляд за дотриманням законодавства у електронних комунікаціях під час надзвичайного та воєнного стану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА