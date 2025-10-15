Інтерфакс-Україна
13:13 15.10.2025

Через ворожу атаку у Сумах є перебої з постачанням е/е та води – МВА

У Сумах через атаку окупантів у середу є перебої з постачанням електроенергії, Знеструмлені деякі об'єкти водоканалу, повідомив глава міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Ворог завдав ударів по Сумах. Внаслідок влучань є перебої зі світлом. Знеструмлені деякі обʼєкти водоканалу", - написав він у Телеграмі.

За його інформацією, залучені всі служби для ліквідації наслідків, водопостачання буде подаватиметься поступово.

Як повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, ворог завдав по Сумах комбінованого удару.

"Ворог здійснив комбінований удар по Сумській громаді. Є влучання не в житловому секторі. Попередньо без постраждалих. Працюють усі необхідні служби, триває уточнення масштабів пошкоджень. У Сумах і Сумському районі є перебої з електропостачанням. Залучаються резервні джерела живлення. Працюємо, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки удару й забезпечити життєдіяльність громади", - йдеться у повідомленні очільника ОВА у Телеграмі.

Як повідомлялося, після атаки РФ зранку в п’ятницю, 10 жовтня, "Сумиобленерго" ввели спеціальні графіки аварійних відключень. Але того ж дня міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що енергетики повернули світло у низці міст, зокрема, скасували спеціальні графіки аварійних відключень у Сумах, "але звичайні графіки продовжують діяти".

У вівторок Міненерго повідомило, що РФ вкотре вдарила по енергетичній інфраструктурі Харківської та Сумської областей. Ввечері "Сумиобленерго" повідомило, що "За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумщини введені графіки аварійних відключень".

