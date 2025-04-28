Сибіга за дорученням президента запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні кризи енергопостачання

За дорученням Президента України Володимира Зеленського, міністр закордонних справ Андрій Сибіга запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу України у подоланні енергетичної кризи

"Щойно зв'язався зі своїми колегами з Іспанії, Португалії та Франції, щоб запропонувати допомогу України після сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі. Україна має великий досвід. Навіть захищаючи свою Батьківщину від агресії, ми готові допомагати нашим друзям у важкі часи", - написав Сибіга на платформі X в понеділок.

"Наші дипломати у відповідних країнах вже зв'язалися з урядами та очікують на перелік конкретних дій, які можуть бути вжиті. Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими партнерами для подальшої координації", - зазначив очільник МЗС України.

21:44:31 EEST-3