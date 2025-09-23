Трамп заявив, що вважає неефективними поновлювані енергоресурси

Відновлювані джерела енергії не можуть замінити викопне паливо, вони не працюють, заявив президент США Дональд Трамп.

"Енергетика - ще одна сфера, в якій США досягають успіху. Ми позбуваємося відновлюваної енергетики, яку нам помилково нав'язували. До речі, поновлювані енергоресурси - це жарт, вони не працюють", - заявив він у вівторок під час виступу на загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

За словами Трампа, поновлювані джерела енергії є занадто дорогими і недостатньо потужними, щоб підтримувати роботу підприємств, "які вам потрібні, щоб називати вашу країну великою". Саме тому, за його словами, його адміністрація робить ставку саме на викопні енергоресурси.

Він також заявив, що США можуть експортувати енергоресурси в усі країни, які цього захочуть.

«Ми готові надавати енергоресурси всім країнам», - сказав він.

Трамп під час виступу вкотре назвав США найбагатшою на джерела енергії країною у світі. Він згадав нафту, газ, а також вугілля. За словами президента США, наразі вугілля можна використовувати, не завдаючи істотної шкоди навколишньому середовищу. «Тому ми називаємо його прекрасним, чистим вугіллям», - додав Трамп.