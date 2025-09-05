Інтерфакс-Україна
16:33 05.09.2025

МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, однак демонструє початок усвідомлення РФ її необхідності

Пропозиція зустрічі в Москві для мирних переговорів не є серйозною, однак демонструє те, що РФ починає усвідомлювати необхідність такої зустрічі, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Для нас це знак небажання Росії зустрічатися. Пропозиція є несерйозною з самого початку і спрямована на блокування такої зустрічі. Ми доносимо це до наших партнерів з тихоокеансько-американської сторони, демонструючи, що Росія, на жаль, продовжує відмовлятися від зустрічі. Але той факт, що допускають, в принципі, можливі зустрічі, все-таки є рухом в правильному напрямку. В них там зріє якісь усвідомлення що зустріч ця потрібна", - сказав він на брифінгу в Києві у п’ятницю.

Як повідомлялося, раніше Володимир Путін запропонував президенту України Володимиру Зеленському приїхати на зустріч у Москві. "Дональд (президент США Трамп – ІФ-У) попросив мене, якщо можливо, провести таку зустріч. Я сказав – так, це можливо. Зрештою, якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви – така зустріч відбудеться", – сказав Путін журналістам за підсумками візиту до Китаю.

Зеленський заявив на це, що РФ робить все, щоб відтермінувати зустріч лідерів. "Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву. Тому я думаю, що Росія почала говорити про зустріч, це вже непогано. Але поки що ми не бачимо їх бажання закінчення війни", - сказав він у четвер.

Теги: #путін #москва #зустріч #зеленський #мзс

