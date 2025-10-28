Інтерфакс-Україна
18:41 28.10.2025

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон – Свириденко

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон - уже понад 55% об’єктів соціальної сфери (дитячі садки, лікарні, школи) підключені до тепла, у 13 регіонах почали подавати тепло в житлові будинки, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уже понад 55% об’єктів соціальної сфери — дитячі садки, лікарні, школи — підключені до тепла. У 13 регіонах тепло частково подається і в житлові будинки. Решта областей — поступово продовжать підключення з урахуванням погодних умов. Рішення про старт ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму", - написала вона у телеграм-каналі у вівторок.

За даними прем'єрки, більше 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж готові до роботи. Замінено понад 340 км теплових мереж, проведено ремонтні роботи, сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров.

Свириденко зазначила, що РФ "системно та послідовно атакує нашу енергетичну та теплову інфраструктуру. Але попри це технічна готовність комунальних підприємств і злагоджена робота всіх профільних відомств дозволяє розпочати опалювальний сезон".

"Дякую енергетикам за щоденну роботу, усім відповідальним службам за підтримку функціонування мережі", - наголосила вона.

