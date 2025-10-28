Інтерфакс-Україна
14:10 28.10.2025

Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер

Опалювальний сезон у житловому фонді Києва розпочнеться 29 жовтня, протягом 7 днів централізована система теплопостачання буде розгорнута в повному обсязі, повідомив у вівторок мер Віталій Кличко.

"29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді. В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу", - написав він у Телеграмі.

Кличко нагадав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів.

Як повідомлялось, опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня за індивідуальними заявками їх керівників.

