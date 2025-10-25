Інтерфакс-Україна
Події
14:43 25.10.2025

Опалювальний сезон може розпочатись найближчими днями, зі зниженням температури - Міненерго

1 хв читати
Опалювальний сезон може розпочатись найближчими днями, зі зниженням температури - Міненерго

Опалювальний сезон розпочнеться зі зниженням температури повітря, і це станеться найближчим часом, затягування його початку з боку уряду не буде, повідомила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

"Думаю, це (початок опалювального сезону – ІФ-У) станеться найближчими днями. Знову очікуємо зниження температури. Затягування з боку уряду точно не буде в цьому питанні", - сказала Гринчук на пресконференції у Києві в суботу.

Вона зазначила, що в багатьох регіонах для соціальних обʼєктів, а також для певних обʼєктів критичної інфраструктури ОЗП вже розпочався, а далі кожен регіон буде приймати рішення про його старт для всіх споживачів в залежності від середньодобової температури.

Як повідомлялося, Україна має розпочати ОЗП, коли середня добова температура становить 8 градусів і нижче протягом трьох діб.

Теги: #опалювальний_сезон #початок #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:59 24.10.2025
Свириденко про опалювальний сезон: рішення про старт приймається місцевими органами, цієї норми і дотримуємося

Свириденко про опалювальний сезон: рішення про старт приймається місцевими органами, цієї норми і дотримуємося

13:51 23.10.2025
Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

15:03 15.10.2025
Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

20:56 14.10.2025
Українська делегація на щорічному фінансовому тижні МВФ обговорює енергетику та розвиток співпраці зі США

Українська делегація на щорічному фінансовому тижні МВФ обговорює енергетику та розвиток співпраці зі США

16:23 13.10.2025
Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р

Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р

14:43 13.10.2025
Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

13:25 12.10.2025
Мер Дніпра закликає почати опалювальний сезон якомога пізніше та одночасно по всій країні

Мер Дніпра закликає почати опалювальний сезон якомога пізніше та одночасно по всій країні

13:02 08.10.2025
Ціни на пшеницю в найближчі місяці підвищаться до $250–260 за тонну через низьку внутрішню пропозицію - аналітики

Ціни на пшеницю в найближчі місяці підвищаться до $250–260 за тонну через низьку внутрішню пропозицію - аналітики

13:35 07.10.2025
Сценарії проходження ОЗП є на всі випадки, але говорити про тривалі відключення світла та газу зарано - глава Міненерго

Сценарії проходження ОЗП є на всі випадки, але говорити про тривалі відключення світла та газу зарано - глава Міненерго

06:54 05.10.2025
В Україні в неділю прогнозуються дощі, на сході місцями значні - Укргідрометцентр

В Україні в неділю прогнозуються дощі, на сході місцями значні - Укргідрометцентр

ВАЖЛИВЕ

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

Зеленський: Від початку року Росія випустила по Україні близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів"

У Києві один із постраждалих помер в лікарні: число загиблих збільшилось до двох людей

Одна людина загинула в Києві через ворожу атаку

ППО збила чотири ракети і 50 БпЛА під час нічної атаки, зафіксовано влучання на 11 локаціях

ОСТАННЄ

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

Росіяни знову атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, всіх гірників вивели на поверхню

Українські десантники звільнили село Сухецьке на Донеччині

Міністр економіки Німеччини відзначає величезний потенціал у співпраці з Україною у сфері ОПК

Австрійський суд розгляне питання екстрадиції колишнього генерала СБУ Наумова – ДБР

Внесок Німеччини у Фонд підтримки енергетики становить EUR450 млн - Райхе

Бета-тест нових відстрочок запускається у Резерв+

У Києві уже 13 постраждалих, для гасіння пожежі у Деснянському районі залучено 2 гелікоптери

Дощова погода очікується у низці областей України ближчими днями

У Лозовій Харківської області близько 25 тисяч абонентів залишилися без світла через ворожий обстріл

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА