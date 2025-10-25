Опалювальний сезон може розпочатись найближчими днями, зі зниженням температури - Міненерго

Опалювальний сезон розпочнеться зі зниженням температури повітря, і це станеться найближчим часом, затягування його початку з боку уряду не буде, повідомила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

"Думаю, це (початок опалювального сезону – ІФ-У) станеться найближчими днями. Знову очікуємо зниження температури. Затягування з боку уряду точно не буде в цьому питанні", - сказала Гринчук на пресконференції у Києві в суботу.

Вона зазначила, що в багатьох регіонах для соціальних обʼєктів, а також для певних обʼєктів критичної інфраструктури ОЗП вже розпочався, а далі кожен регіон буде приймати рішення про його старт для всіх споживачів в залежності від середньодобової температури.

Як повідомлялося, Україна має розпочати ОЗП, коли середня добова температура становить 8 градусів і нижче протягом трьох діб.