"ДТЕК Мережі" інвестували майже 3 млрд грн у підготовку мереж до нового опалювального сезону

Оператори системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" завершили підготовку до четвертого опалювального сезону в умовах повномасштабної війни, повідомив операційний холдинг у середу.

"На виконання заходів, покликаних забезпечити надійність електропостачання для мешканців Дніпропетровщини, Одещини, Київщини та столиці, енергокомпанії витратили майже 3 млрд грн", - зазначили у компанії.

Під час підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років енергетики ОСР "ДТЕК Мережі" відремонтували та оновили 6,5 тис. енергооб’єктів, 4,9 тис. кабельних ліній і майже 7 тис. км повітряних ліній електропередачі та встановили нові системи телемеханіки і дистанційного керування.

Окрім того, щоб запобігти аваріям, спричиненим падінням гілок на проводи, енергетики також розчистили понад 7,3 тис. км електроліній від гілля, чагарників та сухостою.

"Попри постійні атаки ворога, зокрема, на енергоінфраструктуру, ми підготували наші мережі до зими, інвестувавши майже 3 млрд грн. Всі виконані роботи підвищать надійність електропостачання під час проходження опалювального сезону", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

Безпосередньо на Донеччині всі зусилля ОСР направлені на відновлення мереж і обладнання після постійних обстрілів. Зокрема, за дев’ять місяців 2025 року енергетики відремонтували понад 900 пошкоджених в результаті бойових дій енергооб'єктів, відновили роботу майже 3 тис. км ліній електропередачі.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.