Свириденко про опалювальний сезон: рішення про старт приймається місцевими органами, цієї норми і дотримуємося

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що рішення про старт опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, виходячи з показників температури.

"Опалювальний сезон вже розпочався для соціальної сфери. Рішення по старту опалювального сезону приймається органами місцевого самоврядування, коли протягом трьох діб середньодобова температура не перевищує 8 градусів. Цієї норми і дотримуємося", - сказала Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

В свою чергу, віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що є домовленість з органами місцевого самоврядування, що питання з опалювальним сезоном, зі зрозумілих причин, зокрема, через постійні ворожі обстріли, будуть прийматися в тісній координації з урядом.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України №830 від 21 серпня 2019 року "рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймається органами місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, державними санітарними нормами і правилами. Опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить 8°С та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8°С".

Як повідомлялося, раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив, що через ситуацію, що склалася у енергетичному секторі України унаслідок російських обстрілів, опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше, та стартувати він має одночасно та централізовано по всій країні.