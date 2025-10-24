Інтерфакс-Україна
Події
11:59 24.10.2025

Свириденко про опалювальний сезон: рішення про старт приймається місцевими органами, цієї норми і дотримуємося

2 хв читати
Свириденко про опалювальний сезон: рішення про старт приймається місцевими органами, цієї норми і дотримуємося
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що рішення про старт опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, виходячи з показників температури.

"Опалювальний сезон вже розпочався для соціальної сфери. Рішення по старту опалювального сезону приймається органами місцевого самоврядування, коли протягом трьох діб середньодобова температура не перевищує 8 градусів. Цієї норми і дотримуємося", - сказала Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

В свою чергу, віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що є домовленість з органами місцевого самоврядування, що питання з опалювальним сезоном, зі зрозумілих причин, зокрема, через постійні ворожі обстріли, будуть прийматися в тісній координації з урядом.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України №830 від 21 серпня 2019 року "рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймається органами місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, державними санітарними нормами і правилами. Опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить 8°С та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8°С".

Як повідомлялося, раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив, що через ситуацію, що склалася у енергетичному секторі України унаслідок російських обстрілів, опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше, та стартувати він має одночасно та централізовано по всій країні.

Теги: #опалювальний_сезон #місцева_влада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:51 23.10.2025
Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

16:23 13.10.2025
Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р

Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р

14:43 13.10.2025
Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

13:25 12.10.2025
Мер Дніпра закликає почати опалювальний сезон якомога пізніше та одночасно по всій країні

Мер Дніпра закликає почати опалювальний сезон якомога пізніше та одночасно по всій країні

13:35 07.10.2025
Сценарії проходження ОЗП є на всі випадки, але говорити про тривалі відключення світла та газу зарано - глава Міненерго

Сценарії проходження ОЗП є на всі випадки, але говорити про тривалі відключення світла та газу зарано - глава Міненерго

15:57 02.10.2025
Тепло в школах і лікарнях Києва вмикатимуть з 3 жовтня - мер

Тепло в школах і лікарнях Києва вмикатимуть з 3 жовтня - мер

17:50 28.09.2025
Свириденко: Працюємо, щоб бути готовими до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими

Свириденко: Працюємо, щоб бути готовими до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими

19:01 26.09.2025
Кличко: загальний стан готовності Києва до опалювального сезону – понад 90%

Кличко: загальний стан готовності Києва до опалювального сезону – понад 90%

17:54 10.09.2025
Держенергонагляд зафіксував близько 350 зауважень до стану протиаварійної автоматики в обленерго та споживачів

Держенергонагляд зафіксував близько 350 зауважень до стану протиаварійної автоматики в обленерго та споживачів

17:59 09.09.2025
"Київтеплоенерго", готуючись до зими, відремонтувало понад 560 водогрійних котлів

"Київтеплоенерго", готуючись до зими, відремонтувало понад 560 водогрійних котлів

ВАЖЛИВЕ

СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр, який діяв за сприяння колишнього голови Державної податкової служби

ПС ЗСУ: Збито/подавлено 72 із 128 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 10 локаціях

У Херсоні внаслідок обстрілу постраждали девʼятеро людей, серед них підліток

Європейська рада доручила Єврокомісії розробити пропозиції щодо фінансування України на 2026-2027 рр., пов’язане з росактивами

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

ОСТАННЄ

Улютін: З 2022р. всі виплати, крім військових, здійснюються за рахунок партнерів, і це дещо розпестило суспільство

Підозрюваний у вбивстві Парубія залишиться під вартою

Начальниця відділення "Укрпошти" в Херсоні загинула внаслідок обстрілу

Національний тест із медіаграмотності відбудеться в Україні 29 жовтня

У Харкові вже шестеро постраждалих

Державне космічне агентство та окремі підрозділи ЗСУ можуть бути залучені до збору даних в рамках "єВідновлення"

У межах спецоперації Matador викрито 6 осіб, причетних до незаконного заволодіння авто в ЄС

Графіки погодинних відключень е/е діють у п'ятницю у 12 областях України з 07:00 до 23:00

Міносвіти підтримує ідею дозволити місцевим органам встановлювати доплати для працівників позашкілля

Окупанти вдарили по Харкову КАБами, є поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА