Інтерфакс-Україна
Події
13:51 23.10.2025

Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

2 хв читати
Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

Четвертий в умовах воєнного стану опалювальний сезон буде найскладнішим для Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну попри проведену до нього підготовку, зазначив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні перед нами виклики проходження найскладнішого за всі роки повномасштабної війни опалювального сезону. Бо ворог особливо оскаженіло та систематично атакує одночасно всі енерго- та теплогенеруючі обʼєкти. Масовані атаки дронами, ракетами. Робить усе, щоб рознести, знищити критичну інфраструктуру. І в цій аномальній ситуації складно працювати силам ППО. Ми це бачимо й на прикладі інших міст, де склалася вже критична ситуація – Чернігів та область, Славутич, Сумщина, інші міста та селища в різних областях країни", - написав Кличко в Телеграм у четвер.

За його словами, міська влада готувалася до нього враховуючи досвід попередніх складних років, зокрема, ремонтували найбільш зношені та пошкоджені ворогом ділянки мереж, проводили гідравлічні випробування, ремонт і оснащення котелень.

Кличко повідомив, що в Києві був збільшений запас незалежних джерел живлення, мобільних котелень, впроваджена програма енергостійкості житлових будинків, а також створений захист енергообʼєктів відповідно до вимог Генерального штабу ЗСУ. При цьому мер наголосив, що захист був створений власним коштом столиці.

"Ситуація дуже складна… І тут час не політичних заяв, а демонстрації здатності швидко й ефективно діяти, виходячи з нових обставин", - додав Кличко.

У зв’язку з цим він заявив, що Київрада в четвер має "ухвалити необхідні й важливі в ситуації атак ворога на знищення нашої критичної інфраструктури бюджетні рішення, які дадуть можливість реалізувати додаткові заходи зважаючи на різні безпекові сценарії".

"Зокрема, йдеться про реконструкцію  системи водовідведення та водопостачання шляхом впровадження альтернативних та/або резервних джерел живлення. А саме додатковими до тих, що маємо, генераторами для забезпечення водовідведення. Кошти нам доведеться перерозподіляти з інших запланованих статей. Розумію, що складні рішення. Особливо в умовах, коли держава забрала з кошторису Києва "заднім" числом 8 мільярдів гривень", - написав мер.

Кличко повідомив, що Київрада, крім цього, має ухвалити звернення до Верховної Ради щодо збільшення видатків на зміцнення обороноздатності Києва, які будуть спрямовані на посилений захисту інженерно-транспортної та енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, забезпечення фінансування посиленого захисту військових обʼєктів, а також посилення сил і засобів протиповітряної оборони столиці.

Теги: #київ #опалювальний_сезон #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:36 23.10.2025
Мережа лікарень з послугами ендопротезування у Києві тепер налічує 9 медзакладів

Мережа лікарень з послугами ендопротезування у Києві тепер налічує 9 медзакладів

08:06 23.10.2025
Семеро постраждалих через ворожу атаку Києва

Семеро постраждалих через ворожу атаку Києва

00:29 23.10.2025
Чотири людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки дронів

Чотири людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки дронів

00:20 23.10.2025
У Києві дрон РФ влучив у синагогу - рабин Асман

У Києві дрон РФ влучив у синагогу - рабин Асман

23:31 22.10.2025
У Києві уламки дронів впали на трьох локаціях, серед них дитячий садок – КМВА

У Києві уламки дронів впали на трьох локаціях, серед них дитячий садок – КМВА

21:47 22.10.2025
У Києві вночі очікується туман із видимістю 200-500 м

У Києві вночі очікується туман із видимістю 200-500 м

20:12 22.10.2025
McDonald's відкрив 50-й заклад у Києві

McDonald's відкрив 50-й заклад у Києві

17:45 22.10.2025
УЧХ допомагав ліквідовувати наслідки російських повітряних атак у Києві та Запоріжжі

УЧХ допомагав ліквідовувати наслідки російських повітряних атак у Києві та Запоріжжі

17:07 22.10.2025
До 30 зросла кількість постраждалих від ворожої атаки на Київ – мер

До 30 зросла кількість постраждалих від ворожої атаки на Київ – мер

15:12 22.10.2025
До 29 осіб зросла кількість постраждалих у Києві – КМВА

До 29 осіб зросла кількість постраждалих у Києві – КМВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

Україна пропонує Європі змінити порядок черги щодо систем Patriot - Зеленський

В Україну повернули тіла 1000 загиблих, за твердженням російської сторони, українських військових - Коордштаб

Графіки погодинних відключень з 7:00 до 23:00 застосовуються у 12 регіонах у четвер

Енергетики відновили живлення ЗАЕС і вивели станцію з блекауту

ОСТАННЄ

Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

Україна пропонує Європі змінити порядок черги щодо систем Patriot - Зеленський

Окупанти розстріляли п'ятеро цивільних у селі Званівка під Соледаром – Офіс генпрокурора

Продюсер Полякової поскаржився EBU на недопуск артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

Позиція ЄС щодо України через Угорщину знову прописана у додатку до висновків

Окупанти за добу захопили 14 кв. км на новопавлівському напрямку, інші ділянки фронту стабільні - DeepState

Кабмін призначив Валентину Зозулю головою Держслужби у справах дітей

В Україну повернули тіла 1000 загиблих, за твердженням російської сторони, українських військових - Коордштаб

Укргідрометцентр попереджає про пориви вітру на Правобережжі та складні погодні умови у Карпатах і на Закарпатті

СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще 9 ділків з продажу "трофейної" зброї в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА