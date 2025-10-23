Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

Четвертий в умовах воєнного стану опалювальний сезон буде найскладнішим для Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну попри проведену до нього підготовку, зазначив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні перед нами виклики проходження найскладнішого за всі роки повномасштабної війни опалювального сезону. Бо ворог особливо оскаженіло та систематично атакує одночасно всі енерго- та теплогенеруючі обʼєкти. Масовані атаки дронами, ракетами. Робить усе, щоб рознести, знищити критичну інфраструктуру. І в цій аномальній ситуації складно працювати силам ППО. Ми це бачимо й на прикладі інших міст, де склалася вже критична ситуація – Чернігів та область, Славутич, Сумщина, інші міста та селища в різних областях країни", - написав Кличко в Телеграм у четвер.

За його словами, міська влада готувалася до нього враховуючи досвід попередніх складних років, зокрема, ремонтували найбільш зношені та пошкоджені ворогом ділянки мереж, проводили гідравлічні випробування, ремонт і оснащення котелень.

Кличко повідомив, що в Києві був збільшений запас незалежних джерел живлення, мобільних котелень, впроваджена програма енергостійкості житлових будинків, а також створений захист енергообʼєктів відповідно до вимог Генерального штабу ЗСУ. При цьому мер наголосив, що захист був створений власним коштом столиці.

"Ситуація дуже складна… І тут час не політичних заяв, а демонстрації здатності швидко й ефективно діяти, виходячи з нових обставин", - додав Кличко.

У зв’язку з цим він заявив, що Київрада в четвер має "ухвалити необхідні й важливі в ситуації атак ворога на знищення нашої критичної інфраструктури бюджетні рішення, які дадуть можливість реалізувати додаткові заходи зважаючи на різні безпекові сценарії".

"Зокрема, йдеться про реконструкцію системи водовідведення та водопостачання шляхом впровадження альтернативних та/або резервних джерел живлення. А саме додатковими до тих, що маємо, генераторами для забезпечення водовідведення. Кошти нам доведеться перерозподіляти з інших запланованих статей. Розумію, що складні рішення. Особливо в умовах, коли держава забрала з кошторису Києва "заднім" числом 8 мільярдів гривень", - написав мер.

Кличко повідомив, що Київрада, крім цього, має ухвалити звернення до Верховної Ради щодо збільшення видатків на зміцнення обороноздатності Києва, які будуть спрямовані на посилений захисту інженерно-транспортної та енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, забезпечення фінансування посиленого захисту військових обʼєктів, а також посилення сил і засобів протиповітряної оборони столиці.