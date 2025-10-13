Інтерфакс-Україна
Події
16:23 13.10.2025

Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р

2 хв читати
Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р
Фото: https://t.me/MinDevUA

Інформація про те, що уряд визначив дату опалювального періоду в Україні з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року, не відповідає дійсності, заявили у Міністерстві розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) у понеділок.

"Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, виходячи з показників температури зовнішнього повітря", - зазначило відомство.

Зокрема, за рішенням органів місцевого самоврядування у 15 областях та у м.Києві вже розпочато опалення окремих об’єктів соціальної сфери: дитячих садочків, шкіл, лікарень тощо.

"Звертаємо увагу: рекомендований старт для опалення - коли середньодобова температура тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль", - наголосила міністерство.

Як пояснили у Мінрозвитку, постанова уряду №1267 від 8 жовтня 2025 року "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 року №812" не визначає дати початку та завершення опалювального сезону для виробників теплової енергії чи споживачів.

"Йдеться виключно про подовження умов постачання природного газу та фіксованих цін на природний газ для виробників теплової енергії на потреби населення та бюджетних установ з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року", - зазначило відомство.

Таким чином, документ гарантує безперебійне постачання газу за незмінними цінами виробникам теплової енергії протягом усього опалювального сезону, зокрема для виробництва теплової енергії: для потреб населення — 7 420 грн з ПДВ за 1 000 куб. м, для потреб бюджетних установ — 16 390 грн з ПДВ за 1 000 куб. м.

Теги: #опалювальний_сезон #мінрозвитку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:43 13.10.2025
Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

13:25 12.10.2025
Мер Дніпра закликає почати опалювальний сезон якомога пізніше та одночасно по всій країні

Мер Дніпра закликає почати опалювальний сезон якомога пізніше та одночасно по всій країні

09:47 10.10.2025
Остерська громада перша повністю інтегрувала містобудівну документацію до Містобудівного кадастру

Остерська громада перша повністю інтегрувала містобудівну документацію до Містобудівного кадастру

13:35 07.10.2025
Сценарії проходження ОЗП є на всі випадки, але говорити про тривалі відключення світла та газу зарано - глава Міненерго

Сценарії проходження ОЗП є на всі випадки, але говорити про тривалі відключення світла та газу зарано - глава Міненерго

16:44 04.10.2025
З 10 жовтня курсуватиме щоденний поїзд за Київ – Бухарест

З 10 жовтня курсуватиме щоденний поїзд за Київ – Бухарест

15:53 03.10.2025
Кабмін призначив Рибченка заступником міністра розвитку

Кабмін призначив Рибченка заступником міністра розвитку

15:57 02.10.2025
Тепло в школах і лікарнях Києва вмикатимуть з 3 жовтня - мер

Тепло в школах і лікарнях Києва вмикатимуть з 3 жовтня - мер

17:50 28.09.2025
Свириденко: Працюємо, щоб бути готовими до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими

Свириденко: Працюємо, щоб бути готовими до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими

19:01 26.09.2025
Кличко: загальний стан готовності Києва до опалювального сезону – понад 90%

Кличко: загальний стан готовності Києва до опалювального сезону – понад 90%

16:26 16.09.2025
Концесія порту "Чорноморськ" зацікавила понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів – Мінрозвитку

Концесія порту "Чорноморськ" зацікавила понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів – Мінрозвитку

ВАЖЛИВЕ

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

ОСТАННЄ

СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

Правоохоронець на Київщині за $10 тис. сприяв незаконному вирощуванню наркотичних засобів - ДБР

Кабмін додав модуль управління ризиками до автоматизованої системи держнагляду та контролю для перевірок бізнесу

Понад 200 тис. 18-річних українців скористалися програмою "єКнига" - Мінкультури

В Словаччині 91 людина постраждала внаслідок аварії двох швидкісних поїздів – ЗМІ

Словенія приєднується до ініціативи PURL - прем’єр-міністр Голоб

Зеленський та президент Чехії обговорили продовження допомоги, зокрема з постачання артснарядів, обмінялися новими ідеями

Шмигаль обговорив з Каллас посилення безпеки України та Європи

УЧХ провів навчання з мінної безпеки для мешканців Сумщини

Інформації щодо постраждалих українців внаслідок зіткнення швидкісних потягів у Словаччині немає - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА