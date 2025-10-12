Мер Дніпра закликає почати опалювальний сезон якомога пізніше та одночасно по всій країні

Мер Дніпра Борис Філатов впевнений, що через ситуацію, що склалася у енергетичному секторі України унаслідок російських обстрілів, опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше, та стартувати він має одночасно та централізовано по всій країні.

"Розуміючи глибину проблематики нинішньої ситуації ( аби не писати страшне слово "катастрофічність" ), нам треба обʼєднатися. Провести консультації з Урядом, НАК Нафтогазом, Укренерго та всіма дотичними до процесу відомствами – зокрема й приватними постачальниками енергоресурсів. Як ДТЕК та ЦЕК. Бо рішення це складне, проте цілком обґрунтоване. Опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше. І стартувати він має одночасно та централізовано по всій країні", - написав він на своїй сторінці у Facebook.