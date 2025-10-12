Інтерфакс-Україна
Події
13:25 12.10.2025

Мер Дніпра закликає почати опалювальний сезон якомога пізніше та одночасно по всій країні

1 хв читати
Мер Дніпра закликає почати опалювальний сезон якомога пізніше та одночасно по всій країні

Мер Дніпра Борис Філатов впевнений, що через ситуацію, що склалася у енергетичному секторі України унаслідок російських обстрілів, опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше, та стартувати він має одночасно та централізовано по всій країні.

"Розуміючи глибину проблематики нинішньої ситуації ( аби не писати страшне слово "катастрофічність" ), нам треба обʼєднатися. Провести консультації з Урядом, НАК Нафтогазом, Укренерго та всіма дотичними до процесу відомствами – зокрема й приватними постачальниками енергоресурсів. Як ДТЕК та ЦЕК. Бо рішення це складне, проте цілком обґрунтоване. Опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше. І стартувати він має одночасно та централізовано по всій країні", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Теги: #дніпро #філатов #опалювальний_сезон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:35 07.10.2025
Сценарії проходження ОЗП є на всі випадки, але говорити про тривалі відключення світла та газу зарано - глава Міненерго

Сценарії проходження ОЗП є на всі випадки, але говорити про тривалі відключення світла та газу зарано - глава Міненерго

15:57 02.10.2025
Тепло в школах і лікарнях Києва вмикатимуть з 3 жовтня - мер

Тепло в школах і лікарнях Києва вмикатимуть з 3 жовтня - мер

08:00 01.10.2025
У Дніпрі кількість постраждалих від атаки зросла до 31, серед них є неповнолітні

У Дніпрі кількість постраждалих від атаки зросла до 31, серед них є неповнолітні

21:59 30.09.2025
Заступник міністра культури Вербицький: У Дніпрі ворог пошкодив Дніпровський художній музей

Заступник міністра культури Вербицький: У Дніпрі ворог пошкодив Дніпровський художній музей

18:13 30.09.2025
В лікарні помер один з постраждалих в результаті удару по Дніпру, кількість поранених зросла до 15 – ОВА

В лікарні помер один з постраждалих в результаті удару по Дніпру, кількість поранених зросла до 15 – ОВА

17:32 30.09.2025
В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

17:50 28.09.2025
Свириденко: Працюємо, щоб бути готовими до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими

Свириденко: Працюємо, щоб бути готовими до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими

19:01 26.09.2025
Кличко: загальний стан готовності Києва до опалювального сезону – понад 90%

Кличко: загальний стан готовності Києва до опалювального сезону – понад 90%

19:14 20.09.2025
До 36 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Дніпро

До 36 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Дніпро

15:08 20.09.2025
УЧХ надає допомогу на місцях обстрілів РФ у Дніпрі та Миколаєві

УЧХ надає допомогу на місцях обстрілів РФ у Дніпрі та Миколаєві

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

ОСТАННЄ

Близько 10 тис абонентів знеструмлені на Київщині через ворожі удари – ОВА

Село Малі Щербаки на Запоріжжі звільнено від російських окупантів – 24 ошб "Айдар"

Тиждень почнеться з невеликими дощами, на півночі та у центрі у вівторок вночі на поверхні ґрунту – заморозки

Жінка загинула, ще один чоловік постраждав через ворожий удар по Харківщині – поліція

Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

Командувач ВМС анонсував передачу ще одного мисливця за мінами типу Alkmaar від Нідерландів

Поліція розслідує напад на членів іудейської громади у Києві

Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

УЧХ: П’ятеро дітей у безпеці – евакуація з Донеччини триває

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА