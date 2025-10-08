Переважна частка місцевих бюджетів на культуру йде на зарплати

Фото: НБУ

Переважна частка місцевих бюджетів на культуру і мистецтво йде на заробітні плати, йдеться в публічному звіті Офісу підтримки відновлення при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій щодо стану фінансування сфери культури в Україні з місцевих бюджетів у 2021–2024 роках, який презентовано на пресконференції у середу в Києві.

Частка фактичних видатків на культуру і мистецтво у структурі державного бюджету у 2021 році складала 0,48%, у 2022 році - 0,16%, у 2023 році - 0,11% і у 2024 році - 0,13%; у структурі місцевих бюджетів у 2021 році складала 2,79%, у 2022 році - 2,95%, у 2023 році - 2,50% і у 2024 році - 2,58%.

Зазначається, що заробітна плата, нарахування та поточні трансферти є найбільшою статтею видатків у структурі бюджету сфери культури на місцях і складає приблизно 75%, що свідчить про орієнтацію бюджету на утримання, а не на розвиток.

У 2023 році в місцевих бюджетах стаття на зарплати і нарахування становила 55,5%, а в 2024 році - 58,4%, а на поточні трансфети понад 20% в обох роках.

Дослідження показало, що середня заробітна плата працівників сфери культури в усіх роках суттєво відстає від середньої зарплати по економіці. Так, на сьогодні заробітна плата в сфері творчості, мистецтв і розваг становить 14,8 тис. грн, а у бібліотекарів, архівістів і музейників - 12,2 тис. грн, що складає 60,1% від середньоекономічної.

Згідно з дослідженням, у 2023 році лише у 7 регіонах частка бюджету на культуру та мистецтво перевищувала 3%, а в 2024 році - у 10 регіонах, в той час, коли в 2021-2022 роках таких регіонів було 15.

Як повідомлялося, Український культурний фонд (УКФ) планує в 2026 році розширити підтримку культурно-мистецьких проєктів у регіонах за моделлю співфінансування у партнерстві з обласними адміністраціями та місцевими радами.