17:05 20.09.2025

Видатки загального фонду держбюджету у серпні-2025 зросли на 16,6%, зарплати військовим – на 19,1%

Фото: НБУ

Касові видатки загального фонду державного бюджету України за серпень цього року склали 333,6 млрд грн, що на 47,4 млрд грн, або 16,6% більше проти аналогічного періоду минулого року, загалом за вісім місяців вони зросли на 19,5%, повідомило Міністерство фінансів на сайті.

“Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень – серпень 2025 року становили 1,57 трлн грн, або 62,5% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у серпні було витрачено 214,6 млрд грн”, – зазначило відомство.

Мінфін вже вчетверте прибрав зі зведення більш конкретні дані про виплати зарплат військовим, закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, а також ряд інших даних, наприклад, перерахування Національній службі здоров’я України (НСЗУ), Пенсійному фонду та Фонду розвитку підприємництва.

В той же час міністр фінансів Сергій Марченко у відповідях на запитання у Верховній Раді 19 вересня повідомив, що помісячний рівень грошового забезпечення військових в цьому році суттєво зростає. “Січень – 78,8 (млрд грн), лютий – 86, березень – 86, квітень – 91, травень – 97 і серпень також 98 (млрд грн)”, – сказав він.

У серпні минулого року Мінфін звітував про виплату 82,3 млрд грн грошового забезпечення, отже за рік воно зросло на 19,1%.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше за вісім місяців спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 994,4 млрд грн, у тому числі у серпні – 133,8 млрд грн, або 39,7% від загального обсягу видатків, витрачених за вісім місяців 2025 року. Проти аналогічного періоду минулого року ці витрати зросли на 176,9 млрд грн, або на 21,6%, у тому числі у серпні – на 24,2 млрд грн, або на 22,1%.

Витрати на оплату використання товарів і послуг склали за січень-серпень цього року 343,7 млрд грн, у тому числі у серпні – 46,6 млрд грн, або 13,7% від загального обсягу видатків, тоді як за вісім місяців минулого року вони дорівнювали 331,3 млрд грн, у тому числі у серпні – 36,7 млрд грн.

Як повідомив Мінфін, 419,9 млрд грн, або 16,8% від загального обсягу видатків, було спрямовано у січні-серпні цього року на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), що на 43,2 млрд грн або на 11,5% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі у серпні – 64,6 млрд грн проти 48,2 млрд грн у серпні минулого року.

Видатки на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) склали за вісім місяців цього року 313,5 млрд грн, або 12,5% від загального обсягу видатків, у тому числі у серпні – 31,8 млрд грн. Проти січня-серпня-2024 ці видатки зросли на 121,3 млрд грн, або 63,1%.

Обслуговування державного боргу за вісім місяців цього року обійшлося загальному фонду держбюджету у 233,3 млрд грн, або 9,3% від загального обсягу, в тому числі у серпні – 34,8 млрд грн. Це на 29,2 млрд грн більше, аніж за вісім місяців минулого року.

Нарешті 123,4 млрд грн, або 4,9% від загального обсягу у січні-серпні цього року було використано на трансферти місцевим бюджетам, у тому числі у серпні – 10,6 млрд грн. Проти аналогічного періоду минулого року ці витрати зросли на 8,1 млрд грн, або на 7,0%.

Як повідомлялося, доходи держбюджету України за 8 місяців цього року склали 2,40 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 1,71 трлн грн, що відповідно на 24,2% та 20,4% більше за відповідні показники 2024 року.

За 2024 рік зростання доходів загального фонду становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, тоді як видатки за загальним фондом збільшилися на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 було затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн. В той же наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн, а наразі уряд обговорює необхідність збільшення видатків на оборону ще приблизно на 300 млрд грн.

