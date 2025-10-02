Інтерфакс-Україна
Економіка
11:20 02.10.2025

Затримок виплат військовим не буде, Мінфін готує збільшення оборонних видатків на 300 млрд грн

1 хв читати
Затримок виплат військовим не буде, Мінфін готує збільшення оборонних видатків на 300 млрд грн

Міністерство фінансів України готує законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на оборону приблизно на 300 млрд грн, завдяки чому вдасться уникнути затримок із виплатами військовослужбовцям, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу").

"Затримок виплат військовим бути не може і не буде, тому що для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП", - написала Підласа у Facebook у четвер.

За її словами, є потреба збільшити видатки держбюджету на 2025 рік на оборону на суму близько 300 млрд грн. Мінфін готує законопроєкт і зареєструє його в перших числах жовтня.

"Ці зміни стануть можливими тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання EUR6 млрд ERA Loans на операційні військові потреби. Окремо додам: прогноз дуже оптимістичний", - зазначила народна депутатка.

Підласа додала, що парламенту потрібно ухвалити цей законопроєкт у цілому до 1 листопада.

Теги: #видатки #військові #виплати #мінфін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:37 02.10.2025
Кабмін підвищив виплати батькам-вихователям та прийомним батькам

Кабмін підвищив виплати батькам-вихователям та прийомним батькам

21:22 01.10.2025
Кабмін дозволив військовим переводитись між ЗСУ та Нацгвардією

Кабмін дозволив військовим переводитись між ЗСУ та Нацгвардією

20:41 01.10.2025
Кабмін визначив порядок направлення військових до Центру НАТО–Україна JATEC в Польщі

Кабмін визначив порядок направлення військових до Центру НАТО–Україна JATEC в Польщі

20:33 01.10.2025
Захисники, які лікувалися за кордоном, отримають компенсацію на дорогу додому

Захисники, які лікувалися за кордоном, отримають компенсацію на дорогу додому

20:31 01.10.2025
Кабмін спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією - Свириденко

Кабмін спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією - Свириденко

19:12 01.10.2025
Auchan Україна запроваджує постійний кешбек для військовиків

Auchan Україна запроваджує постійний кешбек для військовиків

17:39 01.10.2025
Мінфін: кількість оформлених в NCTS декларацій за три квартали 2025р перевищила результати 2024р

Мінфін: кількість оформлених в NCTS декларацій за три квартали 2025р перевищила результати 2024р

16:50 01.10.2025
Військові та їх родини з Києва отримають від 1,2 до 2,5 тис грн до Дня захисників - розпорядження

Військові та їх родини з Києва отримають від 1,2 до 2,5 тис грн до Дня захисників - розпорядження

13:02 01.10.2025
Понад 200 тис. заявок подано на виплату "Пакунок школяра"

Понад 200 тис. заявок подано на виплату "Пакунок школяра"

20:58 26.09.2025
На прифронтових територіях почалися виплати грошової допомоги для підготовки до зими – Верещук

На прифронтових територіях почалися виплати грошової допомоги для підготовки до зими – Верещук

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

Україна отримала від ЄС ще EUR4 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Гетманцев запропонував обмежити зарплати чиновникам 80 тис. грн та втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

Госпсуд Києва за заявою Міненерго заборонив реєструвати зміни правління "Укренерго" за рішенням наглядради

РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

ОСТАННЄ

Кабмін звільнив від оподаткування повторне ввезення комплектуючих для зброї, знищених при виконанні держконтрактів - Свириденко

Україна отримала ще EUR170 млн позики на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи

НБУ представив цільову модель інфраструктури ринку капіталу з частками МФО, держави та міжнародного стратега

"Нафтогаз" до кінця року завезе ще до 100 млн куб. м LNG із США - глава компанії

"Нафтогаз" на 95-97% виконав план із закачки газу на початок ОЗП - глава компанії

Тепло- та гідроізоляційні матеріали в Україні з початку року подорожчали на 15-20% - експерт

"Нафтогаз" планує відкрити додаткові кредитні лінії на випадок оперативного імпорту - Корецький

"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

Україна отримала від ЄС ще EUR4 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання врегулювання діяльності рієлторів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА