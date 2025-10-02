Затримок виплат військовим не буде, Мінфін готує збільшення оборонних видатків на 300 млрд грн

Міністерство фінансів України готує законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на оборону приблизно на 300 млрд грн, завдяки чому вдасться уникнути затримок із виплатами військовослужбовцям, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу").

"Затримок виплат військовим бути не може і не буде, тому що для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП", - написала Підласа у Facebook у четвер.

За її словами, є потреба збільшити видатки держбюджету на 2025 рік на оборону на суму близько 300 млрд грн. Мінфін готує законопроєкт і зареєструє його в перших числах жовтня.

"Ці зміни стануть можливими тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання EUR6 млрд ERA Loans на операційні військові потреби. Окремо додам: прогноз дуже оптимістичний", - зазначила народна депутатка.

Підласа додала, що парламенту потрібно ухвалити цей законопроєкт у цілому до 1 листопада.