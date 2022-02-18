НСТУ звільнила з правління Суспільного мовника голову Нацвідбору на "Євробачення-2022" Лодигіна

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) ухвалила рішення про звільнення голови Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" режисера Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовника.

"Наглядова рада НСТУ ухвалила рішення про звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовника за згодою сторін. Сподіваюся, Ярослав у майбутньому зможе продовжити співпрацю з "Суспільним" в інших ролях", - написав на своїй сторінці у Facebook секретар наглядової ради, голова комітету з аудиту НСТУ Вадим Міський.

Раніше Лодигін заявляв, що готовий піти у відставку, щоб не ставити під сумнів репутацію Суспільного мовника.

Як повідомлялося, Суспільний мовник звернувся до групи Kalush Orchestra щодо представлення України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" після дискваліфікації співачки Аліни Паш.

12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на "Євробачення-2022". За результатами конкурсу визначено, що у 2022 році від України на міжнародному пісенному конкурсі виступить виконавиця Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків". Паш отримала 15 балів - 8 балів від журі та 7 балів від глядачів. Друге місце посів гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі та 8 від глядачів), третє - співак Wellboy (7 балів від суддів та 6 - від глядачів). За перемогу у фіналі також боролися Roxolana, Barleben, Michael Soul, Cloudless та Our Atlantic.

Після оголошення переможців через помилки ведучих в оприлюдненні результатів гурт Kalush Orchestra запідозрив "Суспільне" у фальсифікації балів, а також під час спілкування з журналістами заявив про можливість оскарження результатів у суді. Крім того, гурт має намір подати петицію на сайті президента України (з яким саме питанням - поки що не відомо).

Ще один медіаскандал навколо нацвідбору пов'язаний із тим, що переможниця конкурсу Аліна Паш нібито порушила умови участі, зокрема у 2015 році відвідувала окупований Крим, порушуючи українське законодавство, за що її було внесено в базу сайту "Миротворець". Після низки конфліктних ситуацій навколо цієї теми Паш було дискваліфіковано за надання оргкомітету підробленої довідки від Держприкордонслужби.

У 2021 році на "Євробаченні" Україну представляв електро-фолькгурт Go_A, який посів п'яте місце у фіналі конкурсу.

У 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку з критикою у суспільстві співачки Maruv через її виступ у РФ. Національна суспільна телерадіокомпанія та переможниця національного відбору-2019 відмовилися підписувати контракт.

"Євробачення-2022" відбудеться у Турині (Італія). Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, Україна виступить у першому. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.