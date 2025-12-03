Інтерфакс-Україна
Події
16:02 03.12.2025

Російського космонавта Артем’єва усунули від місії Crew-12 після підозр у спробі шпигунства проти SpaceX

1 хв читати

Російський космонавт Олега Артем’єва був усунутий від місії Crew-12 після підозр у спробі шпигунства проти SpaceX, повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

"За даними медіа, росіянин намагався сфотографувати двигуни та внутрішню документацію компанії. Зняття з польоту за кілька місяців до старту — ознака серйозності інциденту. Це безпрецедентний випадок у межах міжнародної космічної співпраці", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що "Роскосмос" спробував замовчати скандал, пояснивши усунення Артемʼєва "переходом на іншу роботу". "Але подібні відмовки лише підсилюють підозри, що йдеться про промислове шпигунство", - зазначили в ЦПД.

"Російська космічна галузь переживає глибоку кризу. Це підтверджує нещодавній інцидент — аварія "Союз МС-28", що пошкодила стартовий майданчик на Байконурі й тимчасово зупинила пілотовані запуски. У таких умовах Росія фактично втрачає здатність конкурувати з приватними компаніями на кшталт SpaceX", йдеться у повідомленні ЦПД.

Зазначається, що Кремль "намагається компенсувати власне відставання шляхом крадіжки технологій. Але використання космонавтів як "неформальних агентів доступу" несе загрозу як для SpaceX, так і для Росії. Інцидент може вплинути на майбутнє програми перехресних польотів між NASA та "Роскосмосом". Він руйнує довіру, на якій тримається ця галузь, та може поглибити ізоляцію Росії у космічній сфері".

 

Теги: #космонавт #шпигунство #цпд #роскосмос

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 03.12.2025
ЦПД спростував повідомлення про нібито контроль окупантами над "обома берегами Куп’янська"

ЦПД спростував повідомлення про нібито контроль окупантами над "обома берегами Куп’янська"

12:58 02.12.2025
Російські спецслужби поширюють фейк про нібито плани Франції залучити ПВК до "прямої участі" у війні проти РФ – ЦПД

Російські спецслужби поширюють фейк про нібито плани Франції залучити ПВК до "прямої участі" у війні проти РФ – ЦПД

12:07 28.11.2025
У Москві масово фіксуються відключення інтернету – ЦПД

У Москві масово фіксуються відключення інтернету – ЦПД

10:41 28.11.2025
ЦПД повідомляє про удар по аеродрому "Енгельс" у Саратові

ЦПД повідомляє про удар по аеродрому "Енгельс" у Саратові

13:18 28.10.2025
СБУ викрила російську агентку, яка під виглядом прибиральниці шпигувала в оселях українських воїнів

СБУ викрила російську агентку, яка під виглядом прибиральниці шпигувала в оселях українських воїнів

19:29 11.10.2025
Співробітника поліції в Брюсселі звинувачено у шпигунстві на користь Китаю і можливо Росії

Співробітника поліції в Брюсселі звинувачено у шпигунстві на користь Китаю і можливо Росії

15:11 09.10.2025
Єврокомісія створила внутрішню групу для перевірки обвинувачень Угорщини у шпигунстві в інституціях ЄС

Єврокомісія створила внутрішню групу для перевірки обвинувачень Угорщини у шпигунстві в інституціях ЄС

17:09 04.07.2025
Харків’янин, який під виглядом поїздок на дачу збирав відомості для російського ФСБ про розташування ЗСУ і техніки, проведе 15 років у в'язниці

Харків’янин, який під виглядом поїздок на дачу збирав відомості для російського ФСБ про розташування ЗСУ і техніки, проведе 15 років у в'язниці

19:08 06.04.2025
Російські датчики, призначені для шпигування за британськими атомними підводними човнами, виявлені в морських водах навколо Великої Британії

Російські датчики, призначені для шпигування за британськими атомними підводними човнами, виявлені в морських водах навколо Великої Британії

16:37 31.10.2024
У Харкові затримано директора російської компанії, що допомагала "Роскосмосу" запускати супутники

У Харкові затримано директора російської компанії, що допомагала "Роскосмосу" запускати супутники

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти

У Харкові вибух, є загиблий та двоє постраждалих - мер

Єврокомісія представила два рішення для підтримки фінпотреб України: запозичення ЄС та "репараційний кредит"

Ворог окупував три села біля Покровська та Гуляйполя за добу - DeepState

ОСТАННЄ

Рада ухвалила закон про вступну кампанію‑2026

Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

"Ексрегіонал" отримав 15 років позбавлення волі за коригування ворожих атак по Сумщині - СБУ

Російська мова більше не захищена в Україні Європейською хартією регіональних мов

Апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти

Рада затвердила формат та правила вступної кампанії 2026р, НМТ проходитиме в один день

Єврокомісар Домбровскіс: репараційна позика не завдає шкоди Центробанку РФ та пропонує сильні захисні механізми країнам ЄС

"Генерал Черешня" повідомив про оновлення флагманського перехоплювача БпЛА AIR Pro

УЧХ продовжує набір у першу групу програми #REDpreneur Women

Фон дер Ляєн: ми врахували більшість занепокоєнь Бельгії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА