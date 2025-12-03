Російського космонавта Артем’єва усунули від місії Crew-12 після підозр у спробі шпигунства проти SpaceX

Російський космонавт Олега Артем’єва був усунутий від місії Crew-12 після підозр у спробі шпигунства проти SpaceX, повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

"За даними медіа, росіянин намагався сфотографувати двигуни та внутрішню документацію компанії. Зняття з польоту за кілька місяців до старту — ознака серйозності інциденту. Це безпрецедентний випадок у межах міжнародної космічної співпраці", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що "Роскосмос" спробував замовчати скандал, пояснивши усунення Артемʼєва "переходом на іншу роботу". "Але подібні відмовки лише підсилюють підозри, що йдеться про промислове шпигунство", - зазначили в ЦПД.

"Російська космічна галузь переживає глибоку кризу. Це підтверджує нещодавній інцидент — аварія "Союз МС-28", що пошкодила стартовий майданчик на Байконурі й тимчасово зупинила пілотовані запуски. У таких умовах Росія фактично втрачає здатність конкурувати з приватними компаніями на кшталт SpaceX", йдеться у повідомленні ЦПД.

Зазначається, що Кремль "намагається компенсувати власне відставання шляхом крадіжки технологій. Але використання космонавтів як "неформальних агентів доступу" несе загрозу як для SpaceX, так і для Росії. Інцидент може вплинути на майбутнє програми перехресних польотів між NASA та "Роскосмосом". Він руйнує довіру, на якій тримається ця галузь, та може поглибити ізоляцію Росії у космічній сфері".