19:29 11.10.2025

Співробітника поліції в Брюсселі звинувачено у шпигунстві на користь Китаю і можливо Росії

Співробітника місцевого відділення поліції Брюсселя, який минулого тижня був заарештований, обвинувачують у шпигунстві, повідомив портал POLITICO, посилаючись на місцеві ЗМІ і власне джерело, обізнане з цією справою.

"Ця особа, яку, як вважається, завербували через її доступ до міжнародного дипломатичного світу в Брюсселі, була заарештована минулого четверга, а згодом звільнена під суворими обмеженнями", - повідомило видання POLITICO.

Представник місцевої поліції підтвердив виданню, що "наразі триває внутрішнє розслідування". Федеральна прокуратура та федеральна поліція від коментарів відмовилися.

Поліцейський підрозділ, в якому працював обвинувачений, здійснює, серед іншого, нагляд за територіями навколо інституцій Європейського Союзу в Брюсселі.

"Звинувачення стосуються шпигунства на користь Китаю, як раніше повідомив POLITICO один із співрозмовників, додавши, що офіцер також перебуває під слідством щодо можливого шпигунства на користь Росії", - пише POLITICO.

"Арешт відбувся на тлі посилення тиску на бельгійські спецслужби. У лютому бельгійське видання Le Soir повідомило, що китайські хакери проникли в державні системи безпеки в період з 2021 по 2023 рік, що вважається найбільшим в історії агентства витоком даних", - зазначає видання.

 

Теги: #бельгія #арешт #поліцейський #шпигунство

