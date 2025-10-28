СБУ викрила російську агентку, яка під виглядом прибиральниці шпигувала в оселях українських воїнів

Служба безпеки України затримала на Донеччині ще одну російську агентку - 54-річну жительку прифронтової Дружківки, яка під виглядом прибиральниці шпигувала в оселях українських воїнів.

"За інструкцією ворога жінка розміщувала оголошення в місцевих Телеграм-каналах про надання послуг з прибирання житла. У такий спосіб вона "легально" проникала до орендованих осель українських воїнів, які брали участь у боях на передовій", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією української спецслужби, після отримання замовлень від оборонців, агентка прибувала до їхніх помешкань з інвентарем для прибирання, щоб під виглядом клінінгових робіт приховано фотографувати документи та майно військових.

"Разом з цим фігурантка намагалася втертися у довіру до українських захисників, у яких потім завуальовано випитувала про їхні бойові позиції та завдання", - зазначають у СБУ.

Зібрані відомості агентка "зливала" у спеціально створений окупантами чат-бот.

Згідно з повідомленням, персональні дані та адреси українських воїнів були потрібні ворогу для підготовки бойових та вербувальних операцій.

Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон, який вона використовувала для збору та передачі агентурних відомостей російським спецслужбістам.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.