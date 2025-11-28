Інтерфакс-Україна
Події
10:55 28.11.2025

Екснардеп Корнацький отримав 3,5 роки тюрми за незаконну компенсацію за житло в понад 900 тис. грн

1 хв читати
Екснардеп Корнацький отримав 3,5 роки тюрми за незаконну компенсацію за житло в понад 900 тис. грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним в незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за житло народного депутата України VIII скликання і призначив йому покарання в 3 роки і 6 місяців позбавлення волі, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"28 листопада 2025 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким народного депутата України VIII скликання визнано винуватим у незаконному отриманні майже 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номера у столиці", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, суд визнав колишнього нардепа винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та призначив покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, зі штрафом у розмірі 8,5 тис. гривень.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати ВАКС.

В повідомленні не вказано ім'я екснардепа, судячи з фабули справи, йдеться про Аркадія Корнацького.

Теги: #вакс #увязнення #корнацький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 27.11.2025
Суддя Панаід обраний головою Апеляційної палати ВАКС

Суддя Панаід обраний головою Апеляційної палати ВАКС

14:38 26.11.2025
Вчорашнє повідомлення про Чернишова було помилкою апарату, ніхто із суддів не брав участі у погодженні публікації - АП ВАКС

Вчорашнє повідомлення про Чернишова було помилкою апарату, ніхто із суддів не брав участі у погодженні публікації - АП ВАКС

18:30 25.11.2025
ВАКС визнав необґрунтованими активи майже на 5,8 млн грн, якими користується голова селищної ради на Рівненщині

ВАКС визнав необґрунтованими активи майже на 5,8 млн грн, якими користується голова селищної ради на Рівненщині

16:58 25.11.2025
АП ВАКС спростувала своє повідомлення про залишення в силі запобіжного заходу Чернишову, засідання не було

АП ВАКС спростувала своє повідомлення про залишення в силі запобіжного заходу Чернишову, засідання не було

12:53 25.11.2025
Апеляційна палата залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Устименко - ЗМІ

Апеляційна палата залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Устименко - ЗМІ

16:37 12.11.2025
Агент ФСБ, який наводив російські удари по складах пального у Запоріжжі, засуджений до 15 років тюрми – СБУ

Агент ФСБ, який наводив російські удари по складах пального у Запоріжжі, засуджений до 15 років тюрми – СБУ

17:31 07.11.2025
Трьох осіб засуджено за підпали військової техніки й адмінбудівель у кількох областях України - СБУ

Трьох осіб засуджено за підпали військової техніки й адмінбудівель у кількох областях України - СБУ

16:27 05.11.2025
Дезертир та його спільник отримали 15 років тюрми за підпали об’єктів "Укрзалізниці" - СБУ

Дезертир та його спільник отримали 15 років тюрми за підпали об’єктів "Укрзалізниці" - СБУ

16:26 29.10.2025
Харківʼянка, яка передавала російському військовослужбовцю місця дислокації Сил оборони, отримала 15 років ув'язнення

Харківʼянка, яка передавала російському військовослужбовцю місця дислокації Сил оборони, отримала 15 років ув'язнення

08:21 29.10.2025
Російський агент отримав 15 років ув’язнення за коригування атак по Миколаєву – СБУ

Російський агент отримав 15 років ув’язнення за коригування атак по Миколаєву – СБУ

ВАЖЛИВЕ

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

Біля Гуляйполя українські захисники стримали наступ, фронт стабілізований– Сили оборони Півдня

НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - УП

Зеленський: Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене

ОСТАННЄ

УФС разом з Brave1 та ДСНС запускають грантову програму для розробників протипожежних дронів

В управління АРМА передане майно колишнього найманця ПВК "Редут", який воює проти України

У Москві масово фіксуються відключення інтернету – ЦПД

Петиція до Кабміну про дозвіл виїзду за кордон чоловіків 23-24 років не набрала необхідні для розгляду голоси

Генштаб повідомив про чергове ураження Саратовського НПЗ, сховищ БпЛА на аеродромі "Саки" та низки інших об’єктів

Бельгія вважає, що використання заморожених російських активів може зірвати мирну угоду в Україні

Бережна обговорила з представниками ARTE France запуск україномовної версії платформи

Програма "єЯсла" запуститься з 2026р, а програма "єСадок" запрацює у 2028р - Мінсоцполітики

СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка готувала теракти на заході України

Качка про діалог з Угорщиною щодо нацменшин: розбіжностей по суті немає, є лише дискусія про механізми

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА