Події
16:27 05.11.2025

Дезертир та його спільник отримали 15 років тюрми за підпали об’єктів "Укрзалізниці" - СБУ

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще двоє агентів ФСБ – дезертир та його спільник, які вчиняли підпали на Черкащині.

В телеграм-каналі в середу СБУ інформує, що обох зловмисників затримали у серпні 2024 року "на гарячому", коли вони намагалися знищити релейну шафу сигнальної установки "Укрзалізниці".

"Замовлення рф виконував 25-річний контрактник однієї з військових частин Черкаської області, який самовільно залишив свій підрозділ та переховувався на території регіону", - йдеться в повідомленні.

В СБУ уточнюють, що в той час він активно шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах, де і потрапив у поле зору ФСБ.

"Після агентурного інструктажу він розпочав підготовку до вчинення диверсій на магістральних лініях залізничного сполучення центрального регіону", - повідомляють у відомстві.

На цьому етапі він залучив до підривної діяльності свого знайомого –місцевого безробітного.

За інформацією української спецслужби, разом зловмисники проводили дорозвідку біля релейних шаф, фотографували їх, "погоджували" з куратором, а потім підпалювали за допомогою легкозаймистої суміші.

Для "звіту" перед російською спецслужбою агенти знімали загоряння на телефонні камери та відправляли відео ФСБ.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав обох агентів винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #увязнення #сбу #дезертири

