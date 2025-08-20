Інтерфакс-Україна
17:19 20.08.2025

Коригувальника російських КАБів по позиціях захисників Краматорська засуджено до 15 років тюрми

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) 15 років тюрми отримав коригувальник, який наводив російські КАБи на позиції захисників Краматорська, повідомила спецслужба.

"За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент фсб, який шпигував на Донеччині. Зловмисник коригував ворожий вогонь по Силах оборони на Краматорському напрямку", йдеться у повідомленні СБУ у телеграмі у середу.

Повідомляється, що співробітники СБУ затримали агента за місцем проживання у прифронтовому райцентрі на початку 2025 року. Під час обшуку у нього вилучено смартфон, з якого він контактував з окупантами, а також боєприпаси. Як встановило розслідування, зловмисник проводив дорозвідку поблизу бойових позицій українських військ, а потім "звітував" куратору від ФСБ. Для комунікації з російським спецслужбістом використовував анонімний чат у месенджері.

Пріоритетними цілями ворога були укріпрайони, запасні командні пункти та вогневі позиції артилерії ЗСУ у фронтовому районі області. Отримані розвіддані окупанти використовували для підготовки повітряних атак із застосуванням керованих авіабомб та дронів-камікадзе.

На підставі зібраних доказів суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

