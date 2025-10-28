Інтерфакс-Україна
16:29 28.10.2025

Мешканця Миколаєва засудили до 15 років за коригування повітряних атак РФ - СБУ

Суд засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна мешканця Миколаєва, який коригував повітряні атаки окупантів по місту, повідомляє Служба безпеки України.

"Щоб ворог міг прокласти траєкторію своїх ракет та дронів "в обхід" української ППО, фігурант намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборон", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Для цього зловмисник встановив приховану відеокамеру на горищі багатоповерхівки, в якій проживав. За допомогою "спостережного посту" він фіксував бойову активність протиповітряної оборони ЗСУ під час тривог.

Також чоловік відстежував орієнтовну кількість та види озброєнь українських військ, що рухаються у напрямку передової південного фронту.

Зібрані дані зловмисник передавав "зв’язковому" – Сергію Лебедєву (відомому під псевдонімом "Лохматий"), який переховується в Донецьку та працює на ФСБ і воєнну розвідку РФ.

Співробітники СБУ затримали чоловіка у листопаді 2024 року за місцем його проживання у Миколаєві. Завчасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон, відеокамеру та флеш-накопичувач із доказами його агентурної роботи на користь РФ.

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Теги: #увязнення #коригувальник #миколаїв #сбу

