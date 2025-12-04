Продавчиня мілітарі-магазину коригувала ворожі удари по Краматорську - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині 35-річну продавчиню мілітарі-магазину в Краматорську, яка коригувала ворожі атаки по місту.

"Щоб зібрати координати для обстрілів, жінка намагалася "втемну" використовувати військових, які відвідували торговельний заклад. Для цього фігурантка налагоджувала з ними довірливі стосунки, а потім випитувала "потрібну" інформацію під час побутових розмов. У такий спосіб жінка мала дізнатися для російської розвідки дані про дислокацію та чисельність підрозділів Сил оборони поблизу Краматорська", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у четвер.

Серед іншого, зловмисницю цікавили координати укріпрайонів, мобільних блокпостів та бойових позицій української артилерії. Також жінка обходила прифронтову місцевість і на гугл-карті позначала координати захисників Донеччини, по яких окупанти готували удари.

Контррозвідники СБУ викрили зловмисницю і затримали її. При обшуку в неї вилучено ноутбук та смартфон, з яких вона координувала свою розвідактивність з окупантами.

"За матеріалами справи, жінка була дистанційно завербована рашистами через її знайомого – бойовика збройних угруповань рф, який воює проти України на східному фронті", - зазначається у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.