Події
10:20 27.10.2025

Керівник охорони провідного університету Дніпра коригував ворожі удари - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще двох російських агентів, які коригували ворожий вогонь по південно-східних прифронтових регіонах України, один з них – керівник охорони провідного університету м.Дніпро. 

В телеграм-каналі в понеділок СБУ зазначає, що фігуранти мали одного спільного куратора від ФСБ, але діяли у різних регіонах: Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Їхнім головним завданням був пошук бойових позицій ППО та об’єктів тимчасової дислокації українських військ", - уточнюють в українській спецслужбі.

"Серед затриманих – завербований фсб керівник охорони одного з провідних університетів Дніпра. За матеріалами справи, чоловіка завербували окупанти через його родича, який проживає в рф та працює на російську спецслужбу", - повідомляють у відомстві.

Для виконання агентурних завдань дніпрянин "підключив" свого знайомого – очільника дільниці водопостачання у місті Гуляйполе на Запоріжжі, яка розташована поблизу лінії боєзіткнення.

За інформацією СБУ, щоб зібрати координати, фігуранти під час повітряних тривог об’їжджали місцевість на власних авто та фіксували роботу української ППО.

Також, згідно з повідомленням, вони завуальовано випитували у знайомих інформацію про пункти базування Сил оборони, а потім перевіряли отримані геолокації.

Співробітники СБУ затримали обох агентів і вилучили у них докази роботи на ворожу спецслужбу.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

