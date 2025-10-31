СБУ та Нацполіція затримали агентку ФСБ, яка коригувала ворожі атаки по енергооб'єктах Вінниччини

Контррозвідка Служби безпеки і Національна поліція затримали 46-річну безробітну - агентку ФСБ, яка коригувала атаки ворога по енергетичній інфраструктурі Вінницької області, повідомляє СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

"Наведенням російських обстрілів займалася 46-річна безробітна, яка потрапила до уваги ворога, коли шукала "легкі заробітки" у телеграм-каналах", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, головним завдання фігурантки було провести дорозвідку на декількох енергогенеруючих об’єктах регіону, які забезпечують світлом і теплом більшу частину області.

"Перебуваючи біля потенційних "цілей", агентка сфотографувала їх, а знімки разом з координатами відправила кураторові від фсб", - зазначають у відомстві.

Співробітники СБУ затримали фігурантку "на гарячому", коли вона обходила територію одного з енергооб’єктів для з’ясування його технічного стану.

Встановлено, що після масованої атаки РФ зловмисниця мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ворожих ударів.

Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно із Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.