11:46 31.10.2025

СБУ та Нацполіція затримали агентку ФСБ, яка коригувала ворожі атаки по енергооб'єктах Вінниччини

Контррозвідка Служби безпеки і Національна поліція затримали 46-річну безробітну - агентку ФСБ, яка коригувала атаки ворога по енергетичній інфраструктурі Вінницької області, повідомляє СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

"Наведенням російських обстрілів займалася 46-річна безробітна, яка потрапила до уваги ворога, коли шукала "легкі заробітки" у телеграм-каналах", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, головним завдання фігурантки було провести дорозвідку на декількох енергогенеруючих об’єктах регіону, які забезпечують світлом і теплом більшу частину області.

"Перебуваючи біля потенційних "цілей", агентка сфотографувала їх, а знімки разом з координатами відправила кураторові від фсб", - зазначають у відомстві.

Співробітники СБУ затримали фігурантку "на гарячому", коли вона обходила територію одного з енергооб’єктів для з’ясування його технічного стану.

Встановлено, що після масованої атаки РФ зловмисниця мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ворожих ударів.

Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно із Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #коригувальник #сбу #затримання

10:43 31.10.2025
ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

09:58 31.10.2025
Затримано мешканця Тернополя за підозрою у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Києві - поліція

11:10 29.10.2025
Ударні безпілотники СБУ вразили в Криму "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС – джерело

10:24 29.10.2025
СБУ розслідує 85% усіх злочинів, які РФ вчинила в Україні з початку повномасштабної війни

08:21 29.10.2025
Російський агент отримав 15 років ув’язнення за коригування атак по Миколаєву – СБУ

16:29 28.10.2025
Мешканця Миколаєва засудили до 15 років за коригування повітряних атак РФ - СБУ

13:18 28.10.2025
СБУ викрила російську агентку, яка під виглядом прибиральниці шпигувала в оселях українських воїнів

11:58 28.10.2025
ДБР: затримано ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства

11:09 28.10.2025
Ексглаву "Укренерго" Кудрицького затримано на Львівщині - джерело

10:58 28.10.2025
Мешканець Києва влаштував стрілянину біля будинку та поранив двох перехожих - поліція

