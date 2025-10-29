Інтерфакс-Україна
Події
08:21 29.10.2025

Російський агент отримав 15 років ув’язнення за коригування атак по Миколаєву – СБУ

Ще один російський агент отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за коригування ворожих атак по Миколаєву, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

"Щоб ворог міг прокласти траєкторію своїх ракет та дронів "в обхід" української ППО, фігурант намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони. Для цього агент встановив приховану відеокамеру на горищі багатоповерхівки, в якій проживав", - ідеться у повідомленні.

За допомогою "спостережного посту" він фіксував бойову активність протиповітряної оборони ЗСУ під час тривог.

Також чоловік відстежував орієнтовну кількість та види озброєнь українських військ, що рухаються у напрямку передової південного фронту.

Зібрані дані зловмисник передавав "зв’язковому" – Сергію Лебедєву (відомому під псевдонімом "Лохматий"), який переховується в Донецьку та працює на ФСБ і воєнну розвідку РФ.

Співробітники СБУ затримали агента у листопаді 2024 року за місцем його проживання у Миколаєві. Завчасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон, відеокамеру та флешнакопичувач із доказами його агентурної роботи на користь РФ.

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

 

Теги: #коригувальник #увязнення #рф

