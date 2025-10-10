АП ВАКС залишила в силі заочний вирок нардепу Одарченко за спробу підкупу керівництва Мінвідновлення

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) визнала чинного народного депутата України Андрія Одарченко винним в спробі підкупу і залишила в силі заочний вирок у вигляді 8 років позбавлення волі

"Апеляційна палата ВАКС, 10 жовтня, завершила розгляд апеляційних скарг сторони захисту та обвинувачення на вирок ВАКС від 14.11.2024, яким чинного народного депутата України визнано винуватим у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України ( ч. 4 ст. 369 КК України)", - йдеться в повідомленні АП ВАКС в телеграм-каналі в п'ятницю.

В Апеляційній палаті нагадують, що суд першої інстанції призначив покарання вказаній особі у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна та позбавленням права займати посади в державних органах строком на три роки.

"За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційні скарги сторін без задоволення, а вирок ВАКС - без змін", - зазначається в повідомленні.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

В АП ВАКС нагадують, що під час розгляду судом першої інстанції засудженого було оголошено у державний та міжнародний розшук, а заставу розміром 15 млн грн було стягнуто у дохід держави.

У повідомленні АП ВАКС не зазначено імені депутата-втікача, йдеться про Одарченка.

Раніше повідомлялося, що САП ініціювала розшук нардепа Одарченка, який 18 вересня 2024 року не з'явився у ВАКС. За інформацією прокуратури, про причини неявки нардеп суду й прокурору не повідомив.

19 вересня ВАКС оголосив у державний і міжнародний розшук Одарченка, якого обвинувачували у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. За версією слідства, Одарченко дав хабар в еквіваленті $50 тис. за сприяння у виділенні коштів на ремонт підконтрольного йому університету.

Після оголошення в розшук суд постановив слухати справу за обвинуваченням Одарченка заочно - у форматі спеціального судового провадження (in absentia).

23 вересня ВАКС заочно заарештував Одарченка, обвинуваченого в даванні хабаря топчиновнику, і стягнув 15 млн грн внесеної за нього застави.

За оперативними даними, нардеп виїхав за кордон. Як повідомляв голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, парламент не давав жодних дозволів Одарченку на перетин державного кордону.