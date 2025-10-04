Інтерфакс-Україна
15:17 04.10.2025

Апеляційний суд залишив без змін вирок безробітному, який передавав представнику спецслужби РФ дані про розташування українських захисників на Харківщині

Апеляційний суд залишив без змін вирок безробітному, який передавав представнику спецслужби РФ дані про розташування українських захисників на Харківщині

Харківський апеляційний суд відмовився зменшити термін покарання 43-річному місцевому мешканцю, засудженому до 15 років позбавлення волі за передачу представнику російської спецслужби даних щодо розташування і переміщення Сил оборони.

"Ухвала суду апеляційної інстанції набрала законної сили", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, офіційно ніде не працюючий чоловік був прокремлівські налаштованим і розміщав антиукраїнські дописи у телеграм-чатах. Він був завербований представником головного управління Генштабу ЗС РФ не пізніше серпня 2024 року. За завданням куратора він збирав інформацію про місця дислокації, переміщення особового складу і військової техніки Сил оборони на території Харкова та області та передавав йому ці дані у вигляді повідомлень із зазначенням координат та позначок на мапах.

Зібрані відомості російські військові використовували для планування прицільних атак по території Харківського регіону.

Щоб уникнути викриття, чоловік періодично видаляв листування з російським куратором. Але його все одно викрили українські правоохоронці.

Суд першої інстанції визнав обвинуваченого винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) і призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу з проханням зменшити строк покарання.

Харківський апеляційний суд відмовив у її задоволенні.

Теги: #харків #суд #позбавлення_волі

