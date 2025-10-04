Апеляційний суд залишив без змін вирок безробітному, який передавав представнику спецслужби РФ дані про розташування українських захисників на Харківщині

Харківський апеляційний суд відмовився зменшити термін покарання 43-річному місцевому мешканцю, засудженому до 15 років позбавлення волі за передачу представнику російської спецслужби даних щодо розташування і переміщення Сил оборони.

"Ухвала суду апеляційної інстанції набрала законної сили", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, офіційно ніде не працюючий чоловік був прокремлівські налаштованим і розміщав антиукраїнські дописи у телеграм-чатах. Він був завербований представником головного управління Генштабу ЗС РФ не пізніше серпня 2024 року. За завданням куратора він збирав інформацію про місця дислокації, переміщення особового складу і військової техніки Сил оборони на території Харкова та області та передавав йому ці дані у вигляді повідомлень із зазначенням координат та позначок на мапах.

Зібрані відомості російські військові використовували для планування прицільних атак по території Харківського регіону.

Щоб уникнути викриття, чоловік періодично видаляв листування з російським куратором. Але його все одно викрили українські правоохоронці.

Суд першої інстанції визнав обвинуваченого винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) і призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу з проханням зменшити строк покарання.

Харківський апеляційний суд відмовив у її задоволенні.