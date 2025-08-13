Мешканця Харківщини, який допомагав окупантам грабувати односельця, засуджено до 11 років ув'язнення

Харківський райсуд області визнав винним 29-річного мешканця Липців у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

"Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади , державного управління, місцевого самоврядування, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 11 років", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, під час окупації Липців місцевий мешканець супроводжував автомобілі з російськими військовими, аби ті краще орієнтувались на місцевості для виконання поставлених їм бойових завдань проти ЗСУ.

У травні 2022 року обвинувачений разом з російськими військовослужбовцями приїхав до односельця. Чоловік попросив вийти господаря будинку. Коли той відчинив хвіртку та вийшов за паркан, один з окупантів вдарив його кілька разів по голові. Вони зайшли на подвір’я, підійшли до автівки господаря, відкрили її та викинули з салону особисте майно власника.

Коли фігурант та російські військові зрозуміли, що ключі їм не віддадуть та завести мотор вони не зможуть, вони пішли до свого автомобіля, на якому приїхали на місце, взяли там трос, під’єднали його до авто потерпілого і поїхали.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав.

Вирок не набрав чинності. Триває строк на апеляційне оскарження.