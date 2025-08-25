Інтерфакс-Україна
Події
17:26 25.08.2025

Безробітний з Одещини, який шпигував для ворога в жіночому одязі, отримав 15 років тюрми – СБУ

1 хв читати
Безробітний з Одещини, який шпигував для ворога в жіночому одязі, отримав 15 років тюрми – СБУ

За матеріалами Служби безпеки України 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який діяв в Одеській області: 26-річний місцевий безробітний коригував ракетно-дронові атаки РФ під виглядом жінки.

"Для конспірації зловмисник відростив довге волосся, вдягав жіночий одяг та використовував макіяж. Видаючи себе за жінку, агент намагався встановити координати потенційних цілей для ворожих ударів по регіону", - зазначає СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

За даними внутрішньої безпеки СБУ, серед об’єктів, що цікавили окупантів, були підрозділи ЗСУ, Служби безпеки, Нацгвардії та прикордонників.

Зібрану інформацію агент месенджером передавав куратору у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості та власними коментарями.

Служба безпеки затримала зрадника у січні цього року за місцем його проживання.

На підставі доказів, задокументованих співробітниками внутрішньої безпеки та слідства СБУ, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили слідчі Служби безпеки в Одеській області за процесуального керівництва облпрокуратури.

Теги: #позбавлення_волі #одеська_область #сбу #агент_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 25.08.2025
Справу щодо заволодіння 1,34 млрд грн Міноборони на закупівлі боєприпасів передано до суду - Нацполіція

Справу щодо заволодіння 1,34 млрд грн Міноборони на закупівлі боєприпасів передано до суду - Нацполіція

14:16 25.08.2025
Сім'я адвокатів із Запоріжжя займалася схемами для ухилянтів – СБУ

Сім'я адвокатів із Запоріжжя займалася схемами для ухилянтів – СБУ

10:45 22.08.2025
СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

13:52 21.08.2025
Посадовець ТЦК на Одещині за $10 тис. обіцяв таємно і без наслідків вивезти військового з частини

Посадовець ТЦК на Одещині за $10 тис. обіцяв таємно і без наслідків вивезти військового з частини

11:14 21.08.2025
СБУ затримала "крота" ФСБ у бригаді морпіхів ЗСУ

СБУ затримала "крота" ФСБ у бригаді морпіхів ЗСУ

17:19 20.08.2025
Коригувальника російських КАБів по позиціях захисників Краматорська засуджено до 15 років тюрми

Коригувальника російських КАБів по позиціях захисників Краматорська засуджено до 15 років тюрми

14:06 20.08.2025
СБУ затримала агента РФ – 37-річного херсонця, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області

СБУ затримала агента РФ – 37-річного херсонця, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області

11:41 20.08.2025
В Одеській області росіяни ударили по газорозподільній станції

В Одеській області росіяни ударили по газорозподільній станції

08:12 20.08.2025
Об'єкти інфраструктури пошкоджено в Ізмаїлі на Одещині через атаку дронів

Об'єкти інфраструктури пошкоджено в Ізмаїлі на Одещині через атаку дронів

12:07 18.08.2025
РФ остаточно зруйнувала нафтобазу Socar в Одеській області

РФ остаточно зруйнувала нафтобазу Socar в Одеській області

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

ОСТАННЄ

Зеленський призначив посла України в Норвегії Гавриша послом в Ісландії за сумісництвом – указ

Південнокорейська POSCO International планує відновити роботу свого зернового терміналу в Миколаївській області

УЧХ продовжить підтримку українських домогосподарств у підготовці до зими

Шмигаль обговорив з Келлогом оборонні пріоритети, співпрацю в ОПК та безпекові гарантії

Вето Навроцького закону про соцвиплати вдарить по 22% українців у Польщі – рекрутингова компанія

ЄБА закликала уряд тарифікувати залізничні перевезення до морпортів за найкоротшими маршрутами

Запит на портфельні інвестиції в житлову нерухомість України повертається – думка

Темпи просування окупантів суттєво скоротилися, але вони обходять Куп'янськ з заходу - DeepState

Бізнесмен Ровт оцінює серйозну активізацію справи про розкрадання газу майже на EUR5 млн як захист прав інвесторів в Україні

Профільний комітет рекомендує Раді прийняти законопроєкт щодо підтримки агросектору в цілому

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА