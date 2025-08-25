Безробітний з Одещини, який шпигував для ворога в жіночому одязі, отримав 15 років тюрми – СБУ

За матеріалами Служби безпеки України 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який діяв в Одеській області: 26-річний місцевий безробітний коригував ракетно-дронові атаки РФ під виглядом жінки.

"Для конспірації зловмисник відростив довге волосся, вдягав жіночий одяг та використовував макіяж. Видаючи себе за жінку, агент намагався встановити координати потенційних цілей для ворожих ударів по регіону", - зазначає СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

За даними внутрішньої безпеки СБУ, серед об’єктів, що цікавили окупантів, були підрозділи ЗСУ, Служби безпеки, Нацгвардії та прикордонників.

Зібрану інформацію агент месенджером передавав куратору у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості та власними коментарями.

Служба безпеки затримала зрадника у січні цього року за місцем його проживання.

На підставі доказів, задокументованих співробітниками внутрішньої безпеки та слідства СБУ, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили слідчі Служби безпеки в Одеській області за процесуального керівництва облпрокуратури.