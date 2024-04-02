Зеленський висловився за збільшення кількості військових капеланів

Українська держава поважає розмаїття в нашому суспільстві та демонструє свою повагу до кожної спільноти, сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у вівторок із представниками протестантських церков і Римо-католицької церкви.

"Привітав із Великоднем і подякував за служіння заради блага наших людей і життя в Україні. Цінуємо, що в усій нашій країні звучать молитви за справедливий мир для всіх наших людей, кожен може отримати необхідну підтримку. Й особливо цінуємо те, що християнські церкви допомагають нести у світ правду про російське зло та цю війну", - написав він у телеграм-каналі.

Зеленський подякував за службу військовим капеланам. "Це дуже важливо, що в наших хлопців на фронті є така можливість, що ви дбаєте про них.... Я багато разів зустрічався з ними на фронті, з хлопцями, з дівчатами, з нашими українськими капеланами. І всі за це дуже вдячні", - сказав президент.

За словами Зеленського, "було б дуже позитивно сприйнято, якби ми могли збільшити склад наших військових капеланів, тому що справді не вистачає".

Він також попросив священників "тісніше працювати з колегами за кордоном. Тому що хоч держава, і церква розділені, але, тим не менш, церква має великий вплив за кордоном на суспільство, на лідерів. І для нас це дуже важливий сигнал щодо підтримки наших партнерів".