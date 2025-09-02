За підтримки ГУР МО у Києві відбувся другий капеланський форум

Наприкінці серпня на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві відбулася друга сесія Форуму військових капеланів Православної Церкви України, організований Синодальним управлінням військового духовенства ПЦУ та Службою військового капеланства Головного управління розвідки міністерства оборони України.

Як повідомляє ГУР МО у телеграм-каналі, форум цього річ об’єднав понад 200 військових капеланів з усієї України. У форумі взяли участь капелани з Національної гвардії, Збройних Сил, Сил спеціальних операцій та інших складових Сил оборони України.

Форум розпочався зі спільної молитви капеланів за Україну та її воїнів на чолі з Митрополитом Епіфанієм.

"Капелани формують зв’язок між Богом і воїном. Цей зв’язок допомагає їм переконатися, що вони не самі в боротьбі з ворогом", — зазанчив Епіфаній.

Модератором форуму виступив керівник Служби військового капеланства ГУР МО України підполковник капеланської служби Костянтин Холодов.

"У ці буремні часи від сили духу наших воїнів та їхніх сімей залежить благополуччя країни. Саме вони стоять на варті нашого спокою, щодня й щоночі стримуючи навалу ворога, який отруює нашу землю й душі. Завдання капелана — цілодобова підтримка наших захисників і щоденні молитви до Бога за нашу перемогу", — наголосив він.