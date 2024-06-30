Посади штатних капеланів заповнені приблизно наполовину - капелан Гореньков

Посад штатних капеланів у Збройних силах України наразі приблизно 800, із них тільки приблизно 50% заповнені, повідомив молодший лейтенант капеланської служби ЗСУ, викладач Центру підготовки військових капеланів на базі військового інституту Київського національного університету ім.Шевченка Денис Гореньков.

"Ми відчуваємо гострий дефіцит саме штатних капеланів. Зараз є потужний рух капеланів-волонтерів, які приїжджають, допомагають як можуть і чим можуть та повертаються назад до своїх справ", - сказав він на брифінгу під час Молитовного сніданку під патронатом президента, що відбувся в Києві 29 червня.

"Тому ми намагаємося шукати людей, які хотіли б стати частиною Збройних сил, тобто обмежити власну свободу і підтримувати військовослужбовців", - додав Гореньков.

За його словами, другою проблемою є підготовка капеланів, тому що закон про військових капеланів було ухвалено наприкінці 2021 року, і капеланів із тривалим досвідом служби в ЗСУ дуже небагато.

"Зараз ми маємо справу з першим поколінням штатних військових капеланів. Ця генерація капеланів - це люди, які прийшли за покликом душі... Капелан не завжди розуміє, як він буде більш ефективним (у підрозділі), і офіцери не розуміють, де зараз місце капелана", - пояснив Гореньков.

Він зазначив, що в Центрі підготовки військових капеланів стоїть завдання за вісім тижнів зробити вже штатних капеланів, які є священнослужителями та офіцерами Збройних сил України, ефективною частиною підрозділу. "Тобто ми не вчимо їх, як бути хорошими пасторами або священиками, вони повинні це вже знати, ми вчимо їх, як бути ефективною одиницею їхнього підрозділу, яка робить ефективним весь підрозділ", - сказав капелан.

Гореньков уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що система капеланської служби будується на розподілі квот, які дають змогу представникам різних конфесій отримати мандати на здійснення капеланської діяльності, що надаються Державною службою з етнополітики та свободи совісті. За його словами, Служба військового капеланства розподіляє нових капеланів по бойових підрозділах, але не тільки бойових, бо капелани зараз є, наприклад, і у військових інститутах, і в госпіталях. За його словами, під час визначення квот держава виходить із соціологічних досліджень, які проводяться в бойових частинах.

"І на основі цього дослідження держава каже, що, наприклад, на 800 військовослужбовців ми ставимо одного капелана. Це, звичайно, дуже мало, але це хоч щось", - зазначив він.

Гореньков уточнив, що, з огляду на соціологічні дослідження, більшість мандатів спрямовують на православну церкву, проте є мандати на католиків, протестантів, мусульман та юдеїв.

"Тому отримати мандат може представник конфесії або релігійної організації, яка є зареєстрованою в Україні, яка входить до ради церков і релігійних організацій, і яка скеровує свого делегата або потенційного кандидата на отримання мандата", - зазначив капелан.