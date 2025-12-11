Мадяр: СБС вночі уразили 2 російські хімзаводи та низку об'єктів критичної, стратегічної та військової інфраструктури, зокрема, НПЗ

Бійці Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України вночі уразили два російські хімзаводи з вироблення вибухових речовин - "Акрон" (Великий Новгород, РФ) та "Дорогобуж" (Смоленська обл., РФ), а також низку об’єктів критичної, стратегічної та військової інфраструктури, зокрема НПЗ, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді".

"Птахи СБС вночі 11 грудня прикурили хімзаводи на болотах", - написав він у Телеграм-каналі у четвер. Мадяр назвав два російські хімзаводи - "Акрон" (Великий Новгород, РФ) та "Дорогобуж" (Смоленська обл., РФ).

За його словами, на "Акроні" виробляють азотну кислоту, аміак та аміачну селітру. На підприємстві також займаються виробництвом базових компонентів для виготовлення порохів і вибухових речовин в інтересах окупаційної армії.

"Хімзавод "Дорогобуж" (ДОРОГОбуж, Смоленська обл., рф) – це виробництво азотної кислоти, аміаку, нітроамінофоску, аміачної селітри та іншого хімлайна для виготовлення тротилу, октогену, гексогену та інших вибухових речовин у інтересах армії окупанта", - йдеться у дописі командувача СБС.

"Дісталося цієї ночі і іншим обʼєктам критичної, стратегічної та військової інфраструктури на болотах, зокрема одній з наливайок-НПЗ", - додав Бровді, не уточнюючи до яких саме підприємств долетіли безпілотники СБС.

"Візит ввічливості нанесено Птахами 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС) сумісно з Птахами підрозділу "ГРАФ" Сил Безпілотних Систем", - повідомив Мадяр.