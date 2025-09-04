Кількість жертв землетрусу в Афганістані сягнула 2,2 тис., ще понад 3,5 тис. поранено

Фото: https://www.ariananews.af

Кількість загиблих в результаті землетрусу в Афганістані зросла до 2 205 осіб, поранення отримали 3 640 людей, повідомляє у четвер афганський мовник Ariana News.

"Кількість загиблих в результаті недавнього землетрусу в провінції Кунар зросла до 2 205 осіб, а щонайменше 3 640 людей отримали поранення", - повідомив заступник прес-секретаря Ісламської держави Афганістан Хамдулла Фетрат.

За інформацією, у найбільш постраждалих районах, включаючи Нургал, Мазар-Дара, Чапа-Дара та Маногі, тривають пошуково-рятувальні операції.

"З-під завалів зруйнованих будинків витягнуто сотні тіл", – повідомив Фетрат, додавши, що рятувальні команди продовжують пошуки виживших та оцінку повного обсягу збитків.

У багатьох місцях встановлено намети для надання екстреної допомоги, а переміщеним сім'ям доставляють гуманітарну допомогу, що складається з медичних препаратів, продуктів харчування та матеріалів для будівництва тимчасового житла.

2 вересня повідомлялось про 1 411 загиблих, 3 124 поранених та 5 412 зруйнованих будинків внаслідок землетрусу на північному сході Афганістану, повідомив представник уряду Забіхулла Муджахід.

Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу, що стався в ніч на понеділок, в 6. За її даними, осередок землетрусу знаходився на глибині 8 км. Епіцентр зафіксованого о 23:47 землетрусу знаходився на 27 км на схід-північний схід від міста Джелалабад (провінція Нангархар). Найбільше від землетрусу постраждала провінція Кунар на сході країни.