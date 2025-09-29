Інтерфакс-Україна
11:07 29.09.2025

У Львівській області стався землетрус

У Львівській області стався землетрус

У Стрийському районі Львівської області в неділю, 28 вересня, було зафіксовано землетрус, повідомляє Головний центр спеціального контролю.

"28 вересня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі м. Стрий Стрийського району Львівської області магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера) на глибині 4 км", - вказується у повідомленні.

За класифікацією землетрусів він належить до слабовідчутних.

Фахівці закликають жителів регіону, які відчули землетрус, повідомити про свої відчуття на сайті центру, оскільки це допоможе в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.

