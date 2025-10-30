Ворог завдав масованого удару по Добротворській ТЕС на Львівщині

Російські війська завдали масованого повітряного удару по Добротворській ТЕС у Львівській області у четвер вранці, повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

"На Львівщині: удар по Добротворській ТЕС — пошкодження критичної інфраструктури, пожежа", - написав він у Телеграмі.

У Львові в четвер запровадили погодинні відключення електроенергії.

Як відомо з відкритих джерел, Добротвірська ТЕС (спершу Львівсько-Волинська ДРЕС) — теплоелектростанція у Добротворі (Шептицький район) проєктною потужністю 510 МВт, є структурним підрозділом АТ "ДТЕК Західенерго".

Добротвір — місто в Україні, адміністративний центр Добротвірської селищної громади Шептицького району Львівської області. Населення — 6683 особи. Добротвір розташований за 55 км від Львова.