Ворог ударив по цивільному авто на Одещині: загинула мати, троє дітей постраждали

Ворожий ударний безпілотник завдав удару по цивільному авто в Одеській області – загинула жінка, троє дітей, що були з нею, зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Сьогодні в Одеському районі ворожий ударний безпілотник влучив в цивільний автомобіль, який рухався мостом. У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги. Її трох дітей доправлено до лікарні з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

Наразі медики надають необхідну допомогу дітям.