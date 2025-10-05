Інтерфакс-Україна
Атака РФ на Львівщину цієї ночі була наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення – глава ОВА

Фото: ДСНС

Росія вночі 5 жовтня здійснила наймасштабнішу атаку на Львівщину від початку повномасштабного вторгнення: у зону відповідальності Повітряного командування "Захід" зайшло близько 163 повітряні цілі, повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Попередньо 140 "шахедів" і 23 крилаті ракети. Дякую оборонцям неба за те, що значну частину ворожих цілей вдалося знищити. На превеликий жаль, внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, ще восьмеро – постраждали", – написав він у телеграм.

Козицький підкреслив, що цілі ракет і "шахедів" практично ті самі – житлові будинки, лікарні, цивільні промислові об’єкти.

"Додалися лише об’єкти газотранспортної інфраструктури області, що є особливо цинічним в умовах похолодання та початку опалювального сезону. Запевняю, що жодних викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, не зафіксовано, у тому числі й аміаку", – наголосив очільник ОВА.

Як повідомлялося з посиланням на Повітряні сили, Росія у ніч на неділю завдала удару по Україні 496 дронами та 53 ракетами, було зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 БПЛА на 20 локаціях та падіння уламків на 6 локаціях.

За словами президента України Володимира Зеленського, під ударом були також Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.

