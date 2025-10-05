Росія в ніч на неділю завдала удару 496 дронами та 53 ракетами – Повітряні сили

У ніч на 5 жовтня російські окупанти завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України, радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу, в тому числі 496 ударних БпЛА типу Shahed і Гербера, 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 42 крилатих ракети Х-101/Іскандер-К та 9 крилатих ракет "Калібр".

Основним напрямком удару стала Львівщина.

"За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей: 439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал"; 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К; 6 крилатих ракет "Калібр"", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, шість ворожих ракет були локаційно втрачені, місця падіння уточнюються.

"Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - додали в ПС.

Як повідомлялося, попередній масований комбінований ракетно-дроновий удар Росія нанесла по Україні лише два дні тому. Тоді було застосовано 381 дрон та 35 ракет, зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також уламки на 6 локаціях.