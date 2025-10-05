Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський на тлі комбінованої ворожої атаки РФ вчергове заявив про необхідність посилення української протиповітряної оборони.

"Сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей. Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор", - написав він у телеграмі.

Президент наголосив, що одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. "Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися", - підкреслив він.

Зеленський зазначив, що постійно отримує доповіді щодо відновлювальних робіт на місцях руйнувань від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка й міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, керівників обласних військових адміністрацій, голови "Нафтогазу" Сергія Корецького. Він очікує максимально оперативну та якісну роботу урядовців над ліквідацією наслідків у постраждалих регіонах.

Президент повідомив, що цієї ночі РФ атакувала більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Ворог бив крилатими ракетами, "кинджалами", "шахедами".

За його словами, Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області були під ударом.

"Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор", - резюмував глава держави.