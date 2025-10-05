Інтерфакс-Україна
Події
10:54 05.10.2025

Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

1 хв читати
Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО
Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський на тлі комбінованої ворожої атаки РФ вчергове заявив про необхідність посилення української протиповітряної оборони.

"Сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей. Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор", - написав він у телеграмі.

Президент наголосив, що одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. "Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися", - підкреслив він.

Зеленський зазначив, що постійно отримує доповіді щодо відновлювальних робіт на місцях руйнувань від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка й міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, керівників обласних військових адміністрацій, голови "Нафтогазу" Сергія Корецького. Він очікує максимально оперативну та якісну роботу урядовців над ліквідацією наслідків у постраждалих регіонах.

Президент повідомив, що цієї ночі РФ атакувала більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Ворог бив крилатими ракетами, "кинджалами", "шахедами".

За його словами, Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області були під ударом.

"Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор", - резюмував глава держави.

Теги: #ппо #атаки_рф #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 04.10.2025
Зеленський: Триває відновлення електрики, води та зв’язку після ударів РФ на Сумщині, Чернігівщині й Донеччині

Зеленський: Триває відновлення електрики, води та зв’язку після ударів РФ на Сумщині, Чернігівщині й Донеччині

18:45 04.10.2025
Зеленський продовжив санкції проти бізнесменів РФ та ввів нові обмеження для військової й нафтової сфер

Зеленський продовжив санкції проти бізнесменів РФ та ввів нові обмеження для військової й нафтової сфер

13:12 04.10.2025
Удар по вокзалу в Шостці був завданий дроном, відомо про десятки постраждалих – Зеленський

Удар по вокзалу в Шостці був завданий дроном, відомо про десятки постраждалих – Зеленський

11:23 04.10.2025
Зеленський за результатами саміту ЄПС: викликів перед Європою багато, на всі відповідь – єдність

Зеленський за результатами саміту ЄПС: викликів перед Європою багато, на всі відповідь – єдність

09:37 04.10.2025
ППО знешкодила вночі 73 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання 36 дронів та 3 ракет – ПС ЗСУ

ППО знешкодила вночі 73 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання 36 дронів та 3 ракет – ПС ЗСУ

16:22 03.10.2025
Зустріч фракції "Слуга народу" з президентом запланована наступного тижня - Палійчук

Зустріч фракції "Слуга народу" з президентом запланована наступного тижня - Палійчук

16:04 03.10.2025
Зеленський запросив президента Конго приїхати в Україну

Зеленський запросив президента Конго приїхати в Україну

15:33 03.10.2025
Планується зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" - джерело

Планується зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" - джерело

14:56 03.10.2025
Газовидобувна інфраструктура "Нафтогазу" зазнала наймасованішого удару від початку війни

Газовидобувна інфраструктура "Нафтогазу" зазнала наймасованішого удару від початку війни

19:33 02.10.2025
Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали - ДСНС

Росія ракетою знищила індустріальний парк Sparrow у Львові

Двоє загиблих та двоє постраждалих на Львівщині через ворожу атаку

Уже 10 постраждалих внаслідок ворожої атаки Запоріжжя

Дев'ять осіб поранено через російський обстріл Херсона

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 870 осіб та 35 од. спецтехніки - Генштаб ЗСУ

На Вінниччині є влучання внаслідок ворожої атаки – ОВА

До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали - ДСНС

Росія ракетою знищила індустріальний парк Sparrow у Львові

У Польщі неподалік від Варшави знайшли залишки невідомого дрона

У Чернігівській області після ворожої атаки продовжуються аварійні відключення, пошкоджено житлову інфраструктуру

Унаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя пошкоджень зазнало обладнання АТ "Запоріжжяобленерго"

Двоє загиблих та двоє постраждалих на Львівщині через ворожу атаку

Уже 10 постраждалих внаслідок ворожої атаки Запоріжжя

У Львові виникла пожежа індустріального парку Sparrow

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА