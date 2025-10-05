До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали - ДСНС

Фото: ДСНС

До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали внаслідок ворожого комбінованого удару, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Львівщина: 4 людини загинуло і ще 4 отримали травми внаслідок російської атаки", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки.

На місцях влучань безперервно працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики, поліцейські, а також психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим.