Інтерфакс-Україна
Події
10:30 05.10.2025

До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали - ДСНС

1 хв читати
До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали - ДСНС
Фото: ДСНС

До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали внаслідок ворожого комбінованого удару, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. 

"Львівщина: 4 людини загинуло і ще 4 отримали травми внаслідок російської атаки", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки.

На місцях влучань безперервно працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики, поліцейські, а також психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим.

Теги: #атака_рф #жертви #львівська_область

