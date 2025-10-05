Інтерфакс-Україна
Події
12:11 05.10.2025

Кількість постраждалих на Львівщині зросла до 6-ти – поліція

Фото: Нацполіція

В результаті російської комбінованої атаки ракетами та безпілотниками по Львову та області постраждали шість людей, повідомляє Національна поліція України.

"Станом на 11:20 відомо про чотирьох загиблих, серед них 15-річна дівчина, та ще шістьох постраждалих", - вказується у повідомленні.

На місцях продовжують працювати поліцейські, рятувальники та представники інших профільних служб. Слідчі документують наслідки чергового воєнного злочину, вчиненого збройними силами рф проти мирного населення.

Інформація щодо руйнувань та кількості потерпілих уточнюється.

Раніше було відомо про чотирьох загиблих та чотирьох постраждалих.

Теги: #постраждалі #львівська_область

